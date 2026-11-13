चीन भ्रमणमा बीआरआईबारे सोचेर बोल्न रास्वपा सांसदलाई प्रधानमन्त्रीको सुझाव

- चीन भ्रमणमा जाने रास्वपा सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीले बीआरआई जस्ता संवेदनशील विषयमा होसियारीपूर्वक बोल्न र कूटनीतिक संयम अपनाउन निर्देशन दिएका छन्।
- महामन्त्री विपिन आचार्यको नेतृत्वमा २० सदस्यीय टोली मंसिर १ गतेदेखि १२ दिनका लागि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा चीन भ्रमणमा जाँदैछ।
- भ्रमणका क्रममा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई ध्यान दिन र चीनको विकास मोडेल तथा 'जीडीआई' बारे नजिकबाट अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्रीले सुझाव दिए।
- भ्रमण सम्पन्न गरी फर्किएपछि भेटवार्ता र उपलब्धिहरू समेटिएको औपचारिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन सांसदहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चीन भ्रमणमा जाँदा संवेदनशील विषयमा होसियारीपूर्वक बोल्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूलाई सुझाव दिएका छन्। विशेषगरी 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' (बीआरआई) का विषयमा विचार पुर्याएर मात्र धारणा राख्न उनले आग्रह गरेका हुन्।
रास्वपा महामन्त्री विपिन आचार्यको नेतृत्वमा २० जना सांसदको टोली यही मंसिर १ गते चीन प्रस्थान गर्दैछ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को निमन्त्रणामा हुन लागेको उक्त भ्रमण मंसिर १२ गतेसम्म चल्नेछ। सो अवधिमा सांसदहरूले सीपीसीका पोलिटब्युरो सदस्यहरूसहित वरिष्ठ नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ।
भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित भेटघाटमा प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूलाई आवश्यक कूटनीतिक निर्देशन दिएका हुन्।
भेटमा सहभागी एक सांसदका अनुसार प्रधानमन्त्रीले बीआरआईबारे विशेष सचेत गराएका थिए। "बीआरआई अझै पनि विवादित विषय भएकाले यसबारे निकै सोचविचार गरेर मात्र आफ्ना कुरा राख्न प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ," ती सांसदले जानकारी दिए।
हाल नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच बीआरआईको लगानी र कार्यान्वयनको ढाँचाबारे एकमत बनिसकेको छैन। यही संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै प्रधानमन्त्री शाहले यस विषयमा संयम अपनाउन भनेका हुन्। यसका साथै, उनले एक स्वतन्त्र राष्ट्रका जनप्रतिनिधिको हैसियतमा आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत हुन र चिनियाँ पक्षसँगको संवादमा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई नबिर्सनसमेत स्मरण गराए।
कूटनीतिक सावधानीसँगै प्रधानमन्त्री शाहले विकासका मुद्दामा पनि ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। उनले भ्रमणका क्रममा चीनको 'ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ' (जीडीआई) र त्यहाँको विकासको मोडललाई नजिकबाट बुझ्न सुझाव दिए।
यो भ्रमणलाई केवल घुमघामका रूपमा मात्र नलिन सचेत गराएका प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूलाई स्वदेश फर्किएपछि चीनमा भएका भेटवार्ता र सिकेका मुख्य उपलब्धिहरू समेटेर सरकारलाई औपचारिक प्रतिवेदन बुझाउनसमेत निर्देशन दिएका छन्।