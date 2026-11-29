- सभापति गगन थापाले पार्टी विधान र अनुशासन उल्लंघन गर्ने निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै संस्थागत निर्णय मान्न निर्देशन दिएका छन्।
- पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले आफूलाई आधिकारिक नेतृत्व दाबी गर्दै आगामी मंसिरमा छुट्टै महाधिवेशन गर्ने तयारी सुरु गरेका छन्।
- आधिकारिकता विवाद अदालतमा पुगेपछि दुवै पक्षले समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गर्दा पार्टी संगठन र कार्यकर्तामा अन्योल बढेको छ।
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्वको वैधानिकता र पार्टीको संस्थागत नियन्त्रणलाई लिएर जारी विवाद थप चर्किएको छ। सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको विधान र अनुशासन नमान्ने निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पदमा रहिरहन नदिने चेतावनी दिएका छन् भने पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले आफू नै पार्टीको आधिकारिक सभापति भएको दाबी दोहोर्याएका छन्।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी ‘हामी तयार छौँ’ अभियानअन्तर्गत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले पार्टीको विधान र संस्थागत निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्ने बताए। बदलिएको राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीको संगठनात्मक अवस्थाबारे तल्लो तहसम्म स्पष्ट सन्देश पुर्याउन आग्रह गर्दै उनले अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने जोकोहीमाथि विधानअनुसार कारबाही हुने स्पष्ट पारे।
कांग्रेसबाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष, वडाध्यक्षलगायत जनप्रतिनिधिले पार्टीसँग सम्बन्ध नरहेको बताउने, अनुशासन नमान्ने वा संस्थागत संरचना अस्वीकार गर्ने अवस्था आए त्यस्ता व्यक्तिलाई पार्टीमा राखिरहन नसकिने उनको भनाइ थियो। पार्टी अनुशासनमा कुनै सम्झौता नगर्ने उल्लेख गर्दै थापाले पार्टीको नाम र चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित भएर विधान तथा निर्णय अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बताए।
यसैबीच, अन्य दलबाट कांग्रेसमा प्रवेश गर्न चाहनेहरूको व्यवस्थापनका लागि मधु आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। पार्टी संगठन विस्तारसँगै असन्तुष्ट नेता तथा कार्यकर्तालाई समेट्ने प्रयास पनि अघि बढाइएको छ।
आधिकारिकताको दाबी र छुट्टै महाधिवेशन
उता, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले आफू नै नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक सभापति भएको जिकिर गरेका छन्। आइतबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित देउवा पक्षीय कर्णाली प्रदेश अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले आधिकारिकताको विवादमा आफ्नो पक्षले सफलता पाउने विश्वास व्यक्त गरे।
“कांग्रेसको आधिकारिक सभापति मै हुँ, महाधिवेशनपछि अर्को नयाँ साथी सभापति बन्नुहुन्छ,” देउवाले भने। नेपालको संविधान र पार्टी विधानअनुसार आफूहरूले आधिकारिकता पाउने विश्वास जनाउँदै उनले न्यायालयप्रति भरोसा रहेको बताए। अब आफू पुनः सभापति वा प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षामा नरहेको उल्लेख गर्दै आगामी महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुने उनले स्पष्ट पारे।
देउवा पक्षीय १५औँ महाधिवेशन तयारी समितिका संयोजक डा. शशाङ्क कोइरालाले पनि देउवा नेतृत्वको कांग्रेस नै आधिकारिक भएको दाबी गरे। कर्णाली प्रदेश अधिवेशनमा उनले आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दै विधि, विधान र स्थापित पद्धतिविपरीत आफूलाई सभापति घोषणा गरेर भ्रम सिर्जना गरिएको आरोप लगाए।
“शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेस नै आधिकारिक कांग्रेस हो,” कोइरालाले भने, “विधि, विधान, पद्धति र स्थापित मूल्यमान्यताविपरीत गरिएका गतिविधि पार्टी र देश दुवैका लागि घातक हुन सक्छन्।” उनले पछिल्ला घटनाक्रममा राजनीतिक प्रपञ्च रहेको दाबी गर्दै आगामी महाधिवेशनलाई महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा व्याख्या गरे र कर्णालीलगायत सबै प्रदेशका समस्या राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउने प्रतिबद्धता जनाए।
विवादको केन्द्रमा आधिकारिकता
कांग्रेसभित्रको वर्तमान विवाद विशेष महाधिवेशन, त्यसबाट चयन भएको नेतृत्व र निर्वाचन आयोगको निर्णयसँग जोडिएको छ। विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएपछि देउवा पक्षले त्यसलाई चुनौती दिँदै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएपछि विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सर्वोच्चले सुरुमा आयोगको निर्णय सदर गरे पनि पछि देउवा पक्षको पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्न अनुमति दिएको थियो। पुनरावलोकनको अनुमति प्राप्त हुनुले अघिल्लो फैसला स्वतः खारेज भने हुँदैन।
यसैबीच, थापा नेतृत्वको कांग्रेसले नियमित १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरी नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरिसकेको छ। देउवा पक्षले भने मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म छुट्टै महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ। दुवै पक्षले आफूलाई आधिकारिक दाबी गरेकाले पार्टीको नाम, झन्डा, चुनाव चिह्न र सांगठनिक संरचनाको प्रयोगसमेत विवादित बनेको छ।
एकता र संगठनको चुनौती
यो विवाद कांग्रेसमा आधिकारिकता विवाद चर्कियो : अनुशासनमा थापाको कडाइ, देउवा पक्षको छुट्टै महाधिवेशन तयारी प्रश्नमा मात्र सीमित नभई संगठनात्मक एकता, स्थानीय तहको संरचना र आगामी निर्वाचनको प्रदर्शनमा समेत असर पार्ने देखिएको छ। एउटै पार्टीका दुई समूहबाट फरक निर्देशन र दाबी आउँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कार्यकर्तामा अन्योल बढ्न सक्छ, जसले उम्मेदवार छनोट, संगठन परिचालन र चुनावी रणनीतिलाई प्रभावित पार्न सक्छ।
नेतृत्वको वैधानिकतासम्बन्धी विवाद न्यायिक प्रक्रियाबाट टुङ्गिनुपर्ने भए पनि आन्तरिक अविश्वास हटाउन संवाद र सहमति आवश्यक छ। दुवै पक्ष आआफ्नो अडानमा कायम रहे विवाद लम्बिने र संगठन कमजोर हुने जोखिम छ। अन्त्यमा, पार्टीको भविष्य नेतृत्वको दाबीले मात्र होइन, विधानको सम्मान, आन्तरिक एकता र जनविश्वास कायम राख्ने क्षमताले तय गर्नेछ।