- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सिफारिसमा १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को नयाँ मर्यादाक्रम निर्धारण गरेका छन्।
- कानुनमन्त्री सोविता गौतम सातौँबाट तेस्रो स्थानमा उक्लिएकी छन् भने अन्य चार मन्त्रीको वरीयताक्रम एक स्थान तल झरेको छ।
- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पहिलो र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले दोस्रो स्थानमा यथावत् रहेका छन्।
- मर्यादाक्रममा हेरफेर गरिए पनि मन्त्रीहरूको मन्त्रालयगत जिम्मेवारीमा भने कुनै परिवर्तन गरिएको छैन।
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सिफारिसमा १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को मर्यादाक्रम हेरफेर गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम २०८२ चैत १३ गते गठित मन्त्रिपरिषद्को वरीयता फेरबदल गरिएको हो, तर मन्त्रीहरूको मन्त्रालयगत जिम्मेवारी भने यथावत् छ।
यसअघि सातौँ वरीयतामा रहेकी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम चार स्थान उक्लिँदै तेस्रोमा पुगेकी छन्। उनको बढुवासँगै तेस्रोदेखि छैटौँसम्म रहेका मन्त्रीहरू एक–एक स्थान तल झरेका छन्। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल चौथो, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ पाँचौँ, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ छैटौँ र पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल सातौँ वरीयतामा पुगेका छन्।
पहिलो स्थानमा रहेका प्रधानमन्त्री शाहले रक्षा मन्त्रालयसमेत सम्हालिरहेका छन् भने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले दोस्रो स्थानमै छन्। आठौँदेखि सत्रौँसम्मको वरीयताक्रम पनि पुरानै छ।
नयाँ मर्यादाक्रमअनुसार मन्त्रिपरिषद्:
१. बालेन्द्र शाह – प्रधानमन्त्री (रक्षा मन्त्रालयसमेत)
२. डा. स्वर्णिम वाग्ले – अर्थ
३. सोविता गौतम – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला
४. शिशिर खनाल – परराष्ट्र
५. विराजभक्त श्रेष्ठ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ
६. सुधन गुरुङ – गृह
७. सुनिल लम्साल – पूर्वाधार विकास
८. महावीर पुन – विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन
९. सीता वादी – महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा
१०. प्रतिभा रावल – भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
११. निशा मेहता – स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता
१२. सस्मित पोखरेल – शिक्षा तथा खेलकुद
१३. खडकराज पौडेल – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
१४. डा. विक्रम तिमिल्सिना – सूचना तथा सञ्चार
१५. गीता चौधरी – कृषि, वन तथा पर्यावरण
१६. दीपककुमार साह – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
१७. रामजी यादव – युवा, श्रम तथा रोजगार