- पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्याल मलेसिया रोजगारी ठगी र संगठित अपराधको आरोपमा नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ परेका छन्।
- यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरू शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादवसहित सात जना उच्च अधिकारीहरू यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन्।
- मलेसिया जाने श्रमिकबाट सम्झौताविपरीत रकम असुल गरेको आरोपमा सीआईबीले उनीहरूमाथि संगठित अपराध अन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको छ।
दुई पूर्वमन्त्रीसहित सात जना यसअघि नै पक्राउ, ठगी र संगठित अपराधमा अनुसन्धान हुँदै
काठमाडौं । मलेसिया रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई ठगी गरेको आरोपमा पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्याल पक्राउ परेका छन्। उनलाई नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
मलेसिया जाने श्रमिकबाट नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको सम्झौताविपरीत रकम असुल गरी ठगी गरेको आरोपमा अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएको थियो।
यस प्रकरणमा अर्याल पक्राउ पर्नुअघि नै दुई पूर्वमन्त्रीसहित सात जना पक्राउ परिसकेका छन्। पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादव छन्।
त्यसैगरी, मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विनोद केसी, रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख तथा सहसचिव उमेश ढुंगाना, राजीव पोखरेल र तत्कालीन कानुन अधिकृत तथा उपसचिव निर्मला गुरुङ पनि पक्राउ परेका छन्।
मलेसियन सरकारसँग भएको सम्झौताविपरीत नेपाली श्रमिकबाट विभिन्न शीर्षकमा रकम संकलन गरी ठगी गरिएको आरोप उनीहरूमाथि छ। सम्झौताले तोकेको व्यवस्थाविपरीत श्रमिकबाट रकम असुल गरिएको विषयलाई सीआईबीले अनुसन्धानको मुख्य आधार बनाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका व्यक्तिहरूविरुद्ध जाहेरी दिएपछि सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो। अनुसन्धानका क्रममा सरकारी अधिकारी तथा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाबारे समेत छानबिन भइरहेको छ।
सीआईबीले पक्राउ परेकाहरूमाथि ठगीसम्बन्धी कसुर तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको छ। अदालतबाट म्याद थप गरी उनीहरूलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।
पूर्वमुख्य सचिव अर्यालको पक्राउसँगै मलेसिया रोजगारी ठगी प्रकरणमा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व र उच्च प्रशासनिक अधिकारीहरूको संलग्नताबारे अनुसन्धान थप महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
यद्यपि, पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथि लागेको आरोप अदालतबाट पुष्टि हुन बाँकी छ।