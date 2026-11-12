छठको खुसी साट्न घर फर्कँदै गर्दा भीमफेदी भीरमा अस्ताए १४ जीवन, एउटै परिवारका ६ जनाको मृत्यु

- मकवानपुरको भीमफेदीमा ईभी दुर्घटना हुँदा चालकसहित १४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना घाइते भएका छन् ।
- छठ मनाउन काठमाडौँबाट सर्लाही जाँदै गरेका यात्रु सवार गाडी सडकबाट ५०० मिटर तल भीरमा खसेको थियो ।
- दुर्घटनामा एकै परिवारका ६ सदस्यको मृत्यु भएको छ भने सुरक्षाकर्मीले निकै कठिन भौगोलिक अवस्थामा उद्धार गरेका थिए ।
- २० जना सवार उक्त गाडीको क्षमता र दुर्घटनाको कारणबारे प्रहरीले सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
मकवानपुर । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–६ चिसापानीगढीमा बिहीबार बिहान भएको विद्युतीय गाडी (ईभी) दुर्घटनामा १४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमा गाडी चालकसहित सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिका–४ का १३ जना यात्रु रहेका छन् ।
प्रहरीको पछिल्लो विवरणअनुसार काठमाडौँबाट छठ पर्व मनाउन घर फर्किरहेका यात्रु सवार मधेश प्रदेश ०३–००१ ज ०८८० नम्बरको उक्त ईभी बिहान करिब ५ः४५ बजे सडकबाट करिब ५०० मिटर तल भीरमा खसेको थियो । दुर्घटनाका बेला गाडीमा चालकसहित २० जना सवार थिए ।
एउटै परिवारका ६ जनाको मृत्यु
दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूमा गाडी चालक ३० वर्षीय रविशङ्कर कुमार मण्डल तथा चक्रघट्टा–४ का ३५ वर्षीया पुनम यादव, १० वर्षीया अनु कुमारी यादव, ७ वर्षीया शिक्षा यादव, ५ वर्षीया दीपिका यादव, २६ वर्षीय विकेश यादव, ३५ वर्षीय गुड्डु यादव, गायत्री देवी यादव, रामदुलार यादव, सुबोध यादव, १५ वर्षीय रोहन यादव, राकेश यादव, रामप्रवेश यादव र सुदेश यादव रहेका छन् ।
पारिवारिक विवरणअनुसार मृतकमध्ये पुनम यादव स्थानीय अवधेश यादवकी गर्भवती श्रीमती हुन् । अनु, शिक्षा र दीपिका उनका तीन छोरी हुन् भने विकेश र गुड्डु उनका भाइ हुन् । यस हृदयविदारक दुर्घटनामा अवधेशले श्रीमती, तीन छोरी र दुई भाइ गरी परिवारका ६ जना सदस्य गुमाएका छन् । यद्यपि, उनका १४ महिने छोरा सुदीप यादव भने घाइते अवस्थामा जीवितै उद्धार भएका छन् ।
घाइतेहरूको उपचार विवरण
दुर्घटनामा ३३ वर्षीय मुकेश यादव, ५ वर्षीय सक्षमकुमार यादव, ३ वर्षीय सुजन यादव, ३१ वर्षीय देवेन्द्र राय, २६ वर्षीय देवेन्द्र राय र १४ महिने सुदीप यादव घाइते भएका छन् । तीमध्ये मुकेश यादव, सक्षमकुमार यादव र २६ वर्षीय देवेन्द्र राय सामान्य उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेका छन् । गम्भीर घाइते भएका ३ वर्षीय सुजन यादव र १४ महिने सुदीपलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँस्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पताल पठाइएको छ भने ३१ वर्षीय देवेन्द्र रायलाई भरतपुरस्थित मनकामना अस्पतालमा रिफर गरिएको छ ।
कठिन भौगोलिक बनावटका कारण उद्धारमा सकस
सडकबाट करिब ५०० मिटर तलको ठाडो भीरमा दुर्घटना भएकाले उद्धार कार्य निकै चुनौतीपूर्ण बनेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) श्यामबहादुर खत्रीका अनुसार बिहान ५ः५५ बजे दुर्घटनाको सूचना प्राप्त हुनासाथ इलाका प्रहरी कार्यालय भीमफेदीबाट पहिलो उद्धार टोली घटनास्थल पुगेको थियो । दुर्घटनाको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै जिल्लाबाट थप प्रहरी परिचालन गरिनुका साथै सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाको संयुक्त टोली बिहान करिब ६ बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म उद्धारमा खटिएको थियो ।
घटनास्थलसम्म पुग्न सहज बाटो नभएकाले सुरक्षाकर्मीहरू भीरमा उम्रिएका घाँस, बुट्यान र रूखका हाँगा समातेर तल ओर्लनुपरेको थियो । माथिबाट ढुंगा खस्ने र चिप्लिने जोखिमका बीच भीरको गहिराइअनुसार लगिएका डोरीसमेत छोटा भएपछि घाइते तथा शव सडकसम्म ल्याउन निकै समस्या भएको एसपी खत्रीले बताए । सुरुमा शव ओसार्न स्थानीय डोको प्रयोग गर्ने प्रयास गरिए पनि ठाडो भीरमा डोको बोक्दा उद्धारकर्ता नै लड्ने जोखिम देखिएपछि उक्त प्रयास रोकिएको थियो ।
यसका साथै, गाडीबाट खसेका यात्रुहरू भीरका विभिन्न भागमा छरिएकाले खोजी कार्यसमेत जटिल बनेको थियो । सुरुमा भेटिएका यात्रु र गाडीमा सवार कुल सङ्ख्या नमिलेपछि सुरक्षाकर्मीले भीरका अन्य कुनाकाप्चामा पुनः खोजी गरेका थिए । सोही क्रममा १४ महिने बालक सुदीप जीवितै फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । बिहान ११ बजेसम्म सबै ६ जना घाइतेलाई सडकसम्म ल्याइएको थियो भने त्यसपछि शव निकाल्ने काम सम्पन्न गरिएको थियो ।
दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान जारी
गाडी सडकबाट खस्नुको ठोस कारणबारे प्रहरीले हालसम्म आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छैन । दुर्घटनाको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन चालकको अवस्था, सवारीसाधनको प्राविधिक पक्ष र सडकको भौगोलिक बनावटबारे सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको छ । साथै, गाडीमा चालकसहित २० जना सवार रहेको तथ्यले सवारीको यात्रु क्षमतासम्बन्धी प्रश्नसमेत उब्जाएको छ । यद्यपि, गाडीको स्वीकृत सिट क्षमता र वास्तविक यात्रु व्यवस्थापनबारे आधिकारिक विवरण नआएसम्म क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने प्रहरीको भनाइ छ ।
मृत्यु भएका १४ जनाकै शव भीरबाट निकालेर पोस्टमार्टमका लागि पठाइएको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ ।