छठको खुसी साट्न घर फर्कँदै गर्दा भीमफेदी भीरमा अस्ताए १४ जीवन, एउटै परिवारका ६ जनाको मृत्यु
सारांश
  • मकवानपुरको भीमफेदीमा ईभी दुर्घटना हुँदा चालकसहित १४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना घाइते भएका छन् ।
  • छठ मनाउन काठमाडौँबाट सर्लाही जाँदै गरेका यात्रु सवार गाडी सडकबाट ५०० मिटर तल भीरमा खसेको थियो ।
  • दुर्घटनामा एकै परिवारका ६ सदस्यको मृत्यु भएको छ भने सुरक्षाकर्मीले निकै कठिन भौगोलिक अवस्थामा उद्धार गरेका थिए ।
  • २० जना सवार उक्त गाडीको क्षमता र दुर्घटनाको कारणबारे प्रहरीले सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

मकवानपुर । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–६ चिसापानीगढीमा बिहीबार बिहान भएको विद्युतीय गाडी (ईभी) दुर्घटनामा १४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमा गाडी चालकसहित सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिका–४ का १३ जना यात्रु रहेका छन् ।

प्रहरीको पछिल्लो विवरणअनुसार काठमाडौँबाट छठ पर्व मनाउन घर फर्किरहेका यात्रु सवार मधेश प्रदेश ०३–००१ ज ०८८० नम्बरको उक्त ईभी बिहान करिब ५ः४५ बजे सडकबाट करिब ५०० मिटर तल भीरमा खसेको थियो । दुर्घटनाका बेला गाडीमा चालकसहित २० जना सवार थिए ।

एउटै परिवारका ६ जनाको मृत्यु

दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूमा गाडी चालक ३० वर्षीय रविशङ्कर कुमार मण्डल तथा चक्रघट्टा–४ का ३५ वर्षीया पुनम यादव, १० वर्षीया अनु कुमारी यादव, ७ वर्षीया शिक्षा यादव, ५ वर्षीया दीपिका यादव, २६ वर्षीय विकेश यादव, ३५ वर्षीय गुड्डु यादव, गायत्री देवी यादव, रामदुलार यादव, सुबोध यादव, १५ वर्षीय रोहन यादव, राकेश यादव, रामप्रवेश यादव र सुदेश यादव रहेका छन् ।

पारिवारिक विवरणअनुसार मृतकमध्ये पुनम यादव स्थानीय अवधेश यादवकी गर्भवती श्रीमती हुन् । अनु, शिक्षा र दीपिका उनका तीन छोरी हुन् भने विकेश र गुड्डु उनका भाइ हुन् । यस हृदयविदारक दुर्घटनामा अवधेशले श्रीमती, तीन छोरी र दुई भाइ गरी परिवारका ६ जना सदस्य गुमाएका छन् । यद्यपि, उनका १४ महिने छोरा सुदीप यादव भने घाइते अवस्थामा जीवितै उद्धार भएका छन् ।

घाइतेहरूको उपचार विवरण

दुर्घटनामा ३३ वर्षीय मुकेश यादव, ५ वर्षीय सक्षमकुमार यादव, ३ वर्षीय सुजन यादव, ३१ वर्षीय देवेन्द्र राय, २६ वर्षीय देवेन्द्र राय र १४ महिने सुदीप यादव घाइते भएका छन् । तीमध्ये मुकेश यादव, सक्षमकुमार यादव र २६ वर्षीय देवेन्द्र राय सामान्य उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेका छन् । गम्भीर घाइते भएका ३ वर्षीय सुजन यादव र १४ महिने सुदीपलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँस्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पताल पठाइएको छ भने ३१ वर्षीय देवेन्द्र रायलाई भरतपुरस्थित मनकामना अस्पतालमा रिफर गरिएको छ ।

कठिन भौगोलिक बनावटका कारण उद्धारमा सकस

सडकबाट करिब ५०० मिटर तलको ठाडो भीरमा दुर्घटना भएकाले उद्धार कार्य निकै चुनौतीपूर्ण बनेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) श्यामबहादुर खत्रीका अनुसार बिहान ५ः५५ बजे दुर्घटनाको सूचना प्राप्त हुनासाथ इलाका प्रहरी कार्यालय भीमफेदीबाट पहिलो उद्धार टोली घटनास्थल पुगेको थियो । दुर्घटनाको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै जिल्लाबाट थप प्रहरी परिचालन गरिनुका साथै सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाको संयुक्त टोली बिहान करिब ६ बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म उद्धारमा खटिएको थियो ।

घटनास्थलसम्म पुग्न सहज बाटो नभएकाले सुरक्षाकर्मीहरू भीरमा उम्रिएका घाँस, बुट्यान र रूखका हाँगा समातेर तल ओर्लनुपरेको  थियो । माथिबाट ढुंगा खस्ने र चिप्लिने जोखिमका बीच भीरको गहिराइअनुसार लगिएका डोरीसमेत छोटा भएपछि घाइते तथा शव सडकसम्म ल्याउन निकै समस्या भएको एसपी खत्रीले बताए । सुरुमा शव ओसार्न स्थानीय डोको प्रयोग गर्ने प्रयास गरिए पनि ठाडो भीरमा डोको बोक्दा उद्धारकर्ता नै लड्ने जोखिम देखिएपछि उक्त प्रयास रोकिएको थियो ।

यसका साथै, गाडीबाट खसेका यात्रुहरू भीरका विभिन्न भागमा छरिएकाले खोजी कार्यसमेत जटिल बनेको थियो । सुरुमा भेटिएका यात्रु र गाडीमा सवार कुल सङ्ख्या नमिलेपछि सुरक्षाकर्मीले भीरका अन्य कुनाकाप्चामा पुनः खोजी गरेका थिए । सोही क्रममा १४ महिने बालक सुदीप जीवितै फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । बिहान ११ बजेसम्म सबै ६ जना घाइतेलाई सडकसम्म ल्याइएको थियो भने त्यसपछि शव निकाल्ने काम सम्पन्न गरिएको थियो ।

दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान जारी

गाडी सडकबाट खस्नुको ठोस कारणबारे प्रहरीले हालसम्म आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छैन । दुर्घटनाको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन चालकको अवस्था, सवारीसाधनको प्राविधिक पक्ष र सडकको भौगोलिक बनावटबारे सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको छ । साथै, गाडीमा चालकसहित २० जना सवार रहेको तथ्यले सवारीको यात्रु क्षमतासम्बन्धी प्रश्नसमेत उब्जाएको छ । यद्यपि, गाडीको स्वीकृत सिट क्षमता र वास्तविक यात्रु व्यवस्थापनबारे आधिकारिक विवरण नआएसम्म क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने प्रहरीको भनाइ छ ।

मृत्यु भएका १४ जनाकै शव भीरबाट निकालेर पोस्टमार्टमका लागि पठाइएको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ ।

चिरञ्जीवी शर्मा
लेखक
चिरञ्जीवी शर्मा

चिरञ्जीवी शर्मा काठमाडौंस्थित लेखक तथा रिभ्यु नेपालका संवाददाता हुन्। उनी सामाजिक, राजनीतिक, वातावरणीय, आध्यात्मिक तथा अन्य समसामयिक विषयहरूमा लेखन गर्दै आएका छन्। उनीसँग सम्पर्क गर्नका लागि इमेल ठेगाना: [email protected] मार्फत सम्पर्क गर्न सकिन्छ।

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