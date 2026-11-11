पत्नी ममताको हत्यामा नरेश भट्ट दोषी ठहर, मार्चमा सजाय सुनाइने

- भर्जिनियाको जुरीले नरेश भट्टलाई पत्नी ममताको प्रथम श्रेणीको हत्या, शव लुकाएको र अपमान गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको छ।
- भट्टले शव टुक्राटुक्रा पारेको स्वीकार गरे पनि हत्या अस्वीकार गरेका थिए, तर फरेन्सिक प्रमाणले उनलाई अपराधी पुष्टि गर्यो।
- बेपत्ता ममताको शव अझै फेला परेको छैन र अदालतले भट्टलाई आगामी मार्च १२ मा सजाय सुनाउने निर्णय गरेको छ।
मनासस, भर्जिनिया । अमेरिकाको भर्जिनिया राज्यमा नेपाली मूलका नरेश भट्ट आफ्नी पत्नी ममता काफ्ले भट्टको हत्यामा दोषी ठहर भएका छन्। प्रिन्स विलियम काउन्टीको अदालतमा मंगलबार भएको सुनुवाइपछि जुरीले उनलाई प्रथम श्रेणीको हत्या, शव लुकाएको र मृत शरीरको अपमान गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको हो।
करिब छ सातासम्म चलेको सुनुवाइमा अभियोजन र बचाउ पक्षका प्रमाण तथा साक्षीका बयान सुनेपछि जुरीले कैयौँ घण्टाको छलफलबाट फैसला गरेको थियो। फैसलापछि अदालतले भट्टको धरौटी रद्द गरेको छ। उनलाई सन् २०२७ मार्च १२ मा सजाय सुनाइनेछ।
२८ वर्षीया ममता सन् २०२४ जुलाईको अन्तिम सातादेखि सम्पर्कविहीन भएकी थिइन्। उनी मनासस क्षेत्रमा नर्सका रूपमा कार्यरत थिइन्। काममा उपस्थित नभएपछि र परिवारसँग पनि सम्पर्क हुन नसकेपछि उनको खोजी सुरु भएको थियो। पछि प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा श्रीमान् नरेशलाई पक्राउ गरेको थियो।
ममताको शव अहिलेसम्म फेला परेको छैन। प्रहरीले घरसहित विभिन्न स्थानमा खोजी गरे पनि उनको शव वा अवशेष बरामद गर्न सकेको छैन।
शव टुक्राटुक्रा पारेको स्वीकार, हत्या गरेको अस्वीकार
अदालतमा बयान दिने क्रममा भट्टले ममताको शव टुक्राटुक्रा पारेको र विभिन्न स्थानमा फालेको स्वीकार गरेका थिए। तर, उनले पत्नीको हत्या गरेको आरोप भने अस्वीकार गरे। ममतालाई घरको शयनकक्षमा अचेत अवस्थामा भेटेको र बचाउने प्रयास सफल नभएपछि मृत्यु भएको उनको दाबी थियो। उनले ममताले आत्महत्या गरेको ठानेको बताएका थिए।
भट्टका अनुसार ममताको मृत्युपछि आफू आत्तिएका कारण प्रहरीलाई तत्काल खबर गर्न सकेनन्। त्यसपछि शव व्यवस्थापन गर्ने क्रममा आराको प्रयोग गरी शरीर टुक्राटुक्रा पारेको र अवशेष फोहोरका झोलामा राखेर फालेको उनले बताएका थिए।
तर, अभियोजन पक्षले भट्टको बयानलाई अस्वीकार गर्दै योजनाबद्ध रूपमा हत्या गरिएको दाबी गरेको थियो। जुरीले दुवै पक्षका तर्क र प्रमाण सुनेपछि उनलाई हत्यामा दोषी ठहर गरेको हो।
फरेन्सिक र डिजिटल प्रमाण प्रस्तुत
मुद्दाको सुनुवाइमा अभियोजन पक्षले फरेन्सिक परीक्षण, निगरानी क्यामेराका दृश्य, मोबाइल फोनको विवरण र इन्टरनेटमा गरिएको खोजीसम्बन्धी प्रमाण प्रस्तुत गरेको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले भट्टले खरिद गरेको पावर आराबाट कपालजस्ता अवशेष र दाग फेला पारेको थियो। परीक्षण गर्दा त्यसबाट प्राप्त डीएनए ममताको डीएनएसँग मेल खाएको अभियोजन पक्षले अदालतमा बताएको थियो।
त्यस्तै, दम्पतीको शयनकक्षमा रहेको कार्पेटबाट संकलित नमुनामा ममता र उनकी छोरीको डीएनए भेटिएको फरेन्सिक परीक्षणले देखाएको थियो। अभियोजन पक्षले भट्टले फोहोरका झोला र सरसफाइका सामग्री खरिद गरेको सीसीटीभी दृश्य तथा विभिन्न फोहोर विसर्जन केन्द्रमा गरेको आवतजावतको विवरण पनि प्रस्तुत गरेको थियो।
भट्टले इन्टरनेटमा पत्नी बेपत्ता भएमा के हुन्छ र यस्तो अवस्थामा सम्बन्धविच्छेद गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा खोजी गरेको डिजिटल विवरणलाई पनि अभियोजन पक्षले प्रमाणका रूपमा अघि सारेको थियो।
बचाउ पक्षले भने यी प्रमाणले ममताको मृत्यु कसरी भयो भन्ने कुरा प्रत्यक्ष रूपमा पुष्टि नगर्ने तर्क गरेको थियो। भट्टले हत्या नगरेको र शव व्यवस्थापन गरेको मात्र स्वीकार गरेको दाबी गर्दै बचाउ पक्षले उनीविरुद्धका आरोप प्रमाणित नभएको जिकिर गरेको थियो। तर, जुरीले अभियोजन पक्षका प्रमाण र तर्कलाई स्वीकार गर्दै उनलाई दोषी ठहर गरेको हो।
मार्च १२ मा सजाय निर्धारण
भर्जिनियाको कानुनअनुसार प्रथम श्रेणीको हत्यामा दोषी ठहर हुने व्यक्तिलाई २० वर्षदेखि आजीवन कारावाससम्म सजाय हुन सक्छ। शव लुकाएको र मृत शरीरको अपमान गरेको अभियोगमा पनि छुट्टाछुट्टै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।
भट्टलाई कति सजाय हुने भन्ने निर्णय भने आगामी मार्च १२ मा हुने सुनुवाइपछि हुनेछ। अहिले उनलाई दोषी ठहर गरिएको हो, सजाय तोकिएको छैन।
फैसलापछि प्रिन्स विलियम काउन्टीका सरकारी अभियोजनकर्ताको कार्यालयले ममताको मृत्युले परिवारमा पुर्याएको क्षतिको पूर्ति कुनै पनि कानुनी निर्णयले गर्न नसक्ने जनाएको छ। तर, दोषी ठहर गर्ने फैसलाले घटनामा जवाफदेहिता स्थापित गरेको र परिवारले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरेको न्यायको दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम भएको कार्यालयको भनाइ छ।
ममताको बेपत्ता र हत्यासम्बन्धी घटनाले अमेरिकामा रहेका नेपाली समुदायसँगै नेपालमा पनि व्यापक चासो उत्पन्न गरेको थियो। प्रहरी अनुसन्धानदेखि अदालतको सुनुवाइ र फैसलासम्म यो घटना दुवै देशका सञ्चारमाध्यममा चर्चामा रह्यो।
भट्ट दोषी ठहर भए पनि ममताको शव अझै फेला परेको छैन। परिवारका लागि यो घटनाको सबैभन्दा पीडादायी पक्ष बनेको छ।