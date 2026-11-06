- अमेरिकाको राज्य विधायिका निर्वाचनमा नेपाली मूलका चार उम्मेदवार विजयी भएका छन् भने दुई जना पराजित भएका छन्।
- डा. ह्यारी भण्डारी र सरहाना श्रेष्ठ तेस्रो कार्यकाल तथा विश्वबहादुर शाह र मित्र सुवेदी पहिलोपटक निर्वाचित भए।
- न्युयोर्क, मेरिल्यान्ड, केन्टकी र न्यु ह्याम्पसायरबाट विजयी यी प्रतिनिधिले अमेरिकी राजनीतिमा नेपाली समुदायको उपस्थिति बलियो बनाएका छन्।
- सतीश चापागाईं र रिकी गुरुङ भने यसपटकको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरे पनि सफल हुन सकेनन्।
भण्डारी र श्रेष्ठ तेस्रो कार्यकालका लागि पुनः विजयी, शाह र सुवेदी पहिलोपटक निर्वाचित; चापागाईं र गुरुङ पराजित
काठमाडौं । अमेरिकामा नोभेम्बर ३ मा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा नेपाली मूलका तीन र नेपालीभाषी भुटानी मूलका एक गरी चार जना उम्मेदवार विभिन्न राज्यको विधायिकामा निर्वाचित भएका छन्। प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छ जना नेपाली सम्बन्धित उम्मेदवारमध्ये चार जनाले सफलता पाएका हुन् भने दुई जना पराजित भएका छन्।
निर्वाचित हुनेहरूमा मेरिल्यान्डबाट डा. ह्यारी भण्डारी, न्युयोर्कबाट सरहाना श्रेष्ठ, न्यु ह्याम्पसायरबाट विश्वबहादुर शाह र केन्टकीबाट मित्र सुवेदी छन्। भण्डारी र श्रेष्ठ तेस्रो कार्यकालका लागि पुनः निर्वाचित भएका हुन् भने शाह र सुवेदी पहिलोपटक राज्य विधायिकामा पुगेका हुन्। सुवेदी नेपालीभाषी भुटानी मूलका अमेरिकी नागरिक हुन्।
मेरिल्यान्डमा डा. ह्यारी भण्डारी
मेरिल्यान्डको डिस्ट्रिक्ट ८ बाट उम्मेदवारी दिएका भण्डारी १९ हजार ५३० मत प्राप्त गर्दै विजयी भएका हुन्। तीन जना प्रतिनिधि निर्वाचित हुने उक्त क्षेत्रमा उनीसँगै डेमोक्रेटिक पार्टीका निक एलन (१९,८६० मत) र किम एल. रस (१९,३४८ मत) निर्वाचित भए।
सन् २०१८ मा पहिलोपटक निर्वाचित भई अमेरिकी राज्य विधायिकामा पुग्ने पहिलो नेपाली मूलका व्यक्ति बनेका भण्डारी सन् २०२२ मा दोस्रो कार्यकालका लागि चुनिएका थिए। नेपालको पर्वत जिल्लामा जन्मिएर सन् २००५ मा अमेरिका पुगेका भण्डारी शिक्षण पेसामा आबद्ध छन्। उनी शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसर र आप्रवासी समुदायका मुद्दामा सक्रिय रहँदै आएका छन्।
न्युयोर्कमा सरहाना श्रेष्ठ
न्युयोर्क राज्यको एसेम्ब्ली डिस्ट्रिक्ट १०३ बाट सरहाना श्रेष्ठ रिपब्लिकन उम्मेदवार सान्तोस लोपेजलाई पराजित गर्दै तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएकी छन्। श्रेष्ठले ४० हजार ११४ मत प्राप्त गर्दा लोपेजले १७ हजार ८४० मत पाए।
काठमाडौंमा जन्मिएर सन् २००१ मा विद्यार्थीका रूपमा अमेरिका पुगेकी श्रेष्ठ जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षण अभियानमा सक्रिय छिन्। सन् २०२२ मा न्युयोर्क राज्यको एसेम्ब्लीमा निर्वाचित हुँदै उनी अमेरिकी राज्य विधायिका पुग्ने पहिलो नेपाली मूलकी महिला बनेकी थिइन्। सन् २०२४ मा दोस्रो कार्यकाल जितेकी उनले सस्तो आवास, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक शिक्षा, श्रमिक अधिकार र जलवायु नीतिका मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै आएकी छन्।
न्यु ह्याम्पसायरमा विश्वबहादुर शाह
न्यु ह्याम्पसायरको हिल्सबरो काउन्टी डिस्ट्रिक्ट ४१ बाट उम्मेदवारी दिएका विश्वबहादुर शाह पहिलोपटक राज्यको ‘हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स’मा निर्वाचित भएका छन्। तीन जना प्रतिनिधि निर्वाचित हुने उक्त क्षेत्रमा ५ हजार ७२६ मत ल्याउँदै शाहसँगै डेमोक्रेटिक पार्टीका लिली एम. फोस र टम स्टेवार्ट निर्वाचित भए।
शाहले आफ्नो चुनावी अभियानमा महँगी नियन्त्रण, स्वास्थ्य सेवा, बाल हेरचाह, सार्वजनिक शिक्षामा लगानी र ज्येष्ठ नागरिक सहयोगजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिएका थिए।
केन्टकीमा मित्र सुवेदी
केन्टकी राज्यको हाउस डिस्ट्रिक्ट ३० बाट नेपालीभाषी भुटानी मूलका मित्र सुवेदी निर्वाचित भएका छन्। डेमोक्रेटिक पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका सुवेदीको निर्वाचन क्षेत्रमा आमनिर्वाचनमा अन्य प्रतिस्पर्धी थिएनन्। यसअघि पार्टीको प्राथमिक निर्वाचन (प्राइमरी) मा तत्कालीन सांसद ड्यानियल ग्रोसबर्गलाई पराजित गर्दै उनी उम्मेदवार बनेका थिए।
दुई उम्मेदवार पराजित
यसपटकको निर्वाचनमा नेपाली मूलका दुई उम्मेदवार भने पराजित भएका छन्। मेरिल्यान्डको डिस्ट्रिक्ट ७ए बाट 'हाउस अफ डेलिगेट्स'का लागि प्रतिस्पर्धा गरेका सतीश चापागाईं १० हजार ९ मत प्राप्त गरे पनि पराजित भए। दुई प्रतिनिधि निर्वाचित हुने उक्त क्षेत्रमा रिपब्लिकन उम्मेदवार रायन नावरोक्की र क्याथी स्जेलिगा विजयी बने।
त्यस्तै, न्यु ह्याम्पसायरको मेरिम्याक काउन्टी डिस्ट्रिक्ट १० बाट उम्मेदवारी दिएका रिकी गुरुङ ३ हजार ७३४ मत ल्याई पाँचौँ स्थानमा सीमित हुँदै पराजित भए। उक्त क्षेत्रबाट चार जना प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्।
बढ्दो राजनीतिक उपस्थिति
अमेरिकामा नेपाली मूलका नागरिकको राजनीतिक सहभागिता पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर विस्तार हुँदै गएको छ। सन् २०१८ मा डा. ह्यारी भण्डारी र त्यसपछि सरहाना श्रेष्ठको जितले नेपाली समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई स्थापित गरेको थियो।
यसपटक शाह र सुवेदीको जितसँगै अमेरिकाका विभिन्न राज्य संसद्मा नेपाली मूल तथा नेपालीभाषी समुदायको पहुँच थप मजबुत बनेको छ। राज्य संसद्का सदस्यले कानुन निर्माण, बजेट विनियोजन तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र सार्वजनिक सेवासम्बन्धी नीति तय गर्ने भएकाले उनीहरूको उपस्थितिले सम्बन्धित समुदायका मुद्दा उठाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।