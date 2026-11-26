- संवैधानिक व्यवस्था भए पनि गैरआवासीय नेपालीले सम्पत्ति व्यवस्थापन, बैंकिङ र लगानीमा प्रशासनिक झन्झट र कानुनी अन्योल झेलिरहेका छन्।
- एनआरएन नागरिकता, परिचयपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्रबीचको भिन्नता र प्रयोगबारे स्पष्टता नहुँदा सरकारी सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ।
- पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण, कम्पनी दर्ता र सेयर लगानीका प्रक्रियालाई सरल र झन्झटमुक्त बनाउन एकीकृत सरकारी कार्यविधि आवश्यक देखिन्छ।
- प्रवासी नेपालीको लगानी र सीप भित्र्याउन सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र डिजिटल प्रमाणीकरण प्रणालीको विकास हुनु जरुरी छ।
सम्पत्ति, पहिचानसम्बन्धी कागजात र लगानीका विषयमा गैरआवासीय नेपालीले कानुनी तथा प्रशासनिक अन्योल भोगिरहेका छन्। संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी सेवामा रूपान्तरण गर्न सरकार अझै चुनौतीसँग जुधिरहेको छ।
काठमाडौं। विदेशी नागरिकता वा राहदानी प्राप्त गर्दैमा कुनै नेपालीको आफ्नो मातृभूमिसँगको सम्बन्ध समाप्त हुँदैन। परिवार, आफन्त, पैतृक सम्पत्ति र सामाजिक सम्बन्ध नेपालमै रहन्छन्। विदेशमा बसोबास गर्ने धेरै नेपालीले अझै पनि स्वदेशमा रेमिट्यान्स पठाउने, लगानी गर्ने तथा भविष्यमा नेपाल फर्किने योजना बनाउने गरेका छन्।
विदेशमा रहेका नेपालीको यही सम्बन्धलाई कानुनी मान्यता र संरक्षण प्रदान गर्ने उद्देश्यले नेपालको संविधानमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) नागरिकताको व्यवस्था गरिएको हो। यस व्यवस्थाले नेपाली मूलका योग्य व्यक्तिलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्ने संवैधानिक आधार प्रदान गरेको छ।
तर, संवैधानिक व्यवस्था भएको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्या रहेको गुनासो सुनिँदै आएको छ। विशेषगरी जग्गा प्रशासन, नागरिकतासम्बन्धी कागजात, कम्पनी दर्ता, बैंकिङ कारोबार र लगानी प्रक्रियामा देखिने प्रशासनिक अन्योलले विदेशमा रहेका नेपालीलाई असहज बनाएको छ।
यसले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार व्यवहारमा प्रयोग गर्न आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक संरचना राज्यले पर्याप्त रूपमा तयार गरेको छ कि छैन?
संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी सीमाहरू
नेपालको संविधानको धारा १४ ले सार्क सदस्य राष्ट्रबाहेक अन्य देशको नागरिकता प्राप्त गरेका र विदेशी नागरिकता लिनुअघि आफ्ना बाबु, आमा, बाजे वा बज्यै जन्म वा वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक रहेका व्यक्तिलाई संघीय कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ७कले यससम्बन्धी कानुनी प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गरेको छ।
यद्यपि, एनआरएन नागरिकतालाई पूर्ण दोहोरो नागरिकताका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुँदैन। यसले राजनीतिक अधिकार प्रदान गर्दैन। मतदान गर्ने, निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने वा सार्वजनिक राजनीतिक पद धारण गर्ने अधिकार यसअन्तर्गत समावेश छैनन्।
त्यस्तै, संविधानको धारा १४ ले प्रदान गरेको अधिकार पनि संघीय कानुनबमोजिम प्रयोग हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले संवैधानिक प्रत्याभूति र त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक क्षेत्रगत कानुन तथा प्रशासनिक प्रक्रियाबीच स्पष्ट समन्वय हुनु आवश्यक छ। सम्बन्धित कानुन र कार्यविधिबीच पर्याप्त स्पष्टता तथा एकरूपता नहुँदा कतिपय सरकारी कार्यालयमा एनआरएन नागरिकतावाहकको हैसियतबारे फरक–फरक व्याख्या हुने गरेको गुनासो छ।
सम्पत्ति र पैतृक अधिकारमा अन्योल
एनआरएन नागरिकतासम्बन्धी व्यावहारिक समस्या सम्पत्ति व्यवस्थापनमा पनि देखिने गरेको छ। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा बसोबास गर्ने कृष्ण गुरुङका अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली समुदायका सदस्यले आफ्नो सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनी अधिकारबारे विभिन्न जिज्ञासा र अन्योल व्यक्त गर्ने गरेका छन्।
गुरुङले उल्लेख गरेको एउटा घटनामा, वृद्ध आमाबुबाको सम्पत्ति तथा पारिवारिक कामकाज व्यवस्थापन गर्न एनआरएन नागरिकता लिएका एक मात्र छोराले नेपाल आएको छोटो अवधिमा पैतृक जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा अन्योल भोग्नुपरेको थियो। त्यस्तै, पुरानै नेपाली नागरिकता कायम रहँदा करोडौँ रुपैयाँ मूल्यको सम्पत्ति खरिद गरेका अर्का व्यक्तिले पछि एनआरएन नागरिकता प्राप्त गरेपछि आफ्नो सम्पत्तिको स्वामित्वमा कुनै कानुनी असर पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
यी व्यक्तिगत अनुभवले सबै एनआरएन नागरिकतावाहकको अवस्था प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर, सम्बन्धित कानुनको व्याख्या र कार्यान्वयनमा स्पष्टता आवश्यक रहेको संकेत भने गर्छन्।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४३२ मा विदेशी नागरिकलाई अचल सम्पत्ति बिक्री गर्ने विषयमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था छ। तर, एनआरएन नागरिकतावाहकका हकमा प्रचलित कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी, दफा ४३३ मा पैतृक सम्पत्ति तथा अंशबन्डासम्बन्धी अधिकारका विषय समेटिएका छन्।
यद्यपि, यी व्यवस्थाको व्यावहारिक कार्यान्वयन, सम्बन्धित कानुनको अन्तरसम्बन्ध र स्थानीय तहमा हुने व्याख्याबारे थप स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ। विशेषगरी भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित निकायले एनआरएन नागरिकतावाहकको सम्पत्ति दर्ता, नामसारी, अंशबन्डा तथा उत्तराधिकारसम्बन्धी प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी एकरूप निर्देशन र कार्यविधि आवश्यक छ। यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरकारी निकायबाट जारी भएका निर्देशन र तिनको कार्यान्वयन अवस्थाबारे पनि सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराइनुपर्छ।
परिचयपत्र र पहिचान प्रमाणीकरणको समस्या
एनआरएन नागरिकतासँग सम्बन्धित अर्को चुनौती विभिन्न परिचयपत्र र सरकारी अभिलेखबीचको भिन्नता तथा तिनको प्रयोगबारे रहेको अन्योल हो। सार्वजनिक बहसमा मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा सरकारी सेवा प्रवाहका क्रममा समेत तीन फरक कागजातलाई एउटै प्रकृतिको प्रमाणका रूपमा बुझ्ने समस्या देखिने गरेको छ:
एनआरएन नागरिकता प्रमाणपत्र: नेपालको संविधान र नागरिकता ऐनअन्तर्गत जारी हुने नागरिकताको प्रमाणपत्र।
गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र: गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत जारी गरिने परिचयपत्र।
राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी): जैविक विवरणसहितको नेपालको राष्ट्रिय परिचयपत्र।
यी तीनवटै कागजातको कानुनी उद्देश्य र प्रयोग फरक छन्। त्यसैले कुनै सेवा प्राप्त गर्न कुन कागजात आवश्यक पर्छ भन्ने विषय सम्बन्धित कानुन र सरकारी कार्यविधिबाट स्पष्ट हुनुपर्छ।
दक्षिण कोरियामा कार्यरत एक नेपाली श्रमिकले कृष्ण गुरुङलाई सुनाएको अनुभवअनुसार, नेपालमा व्यवसाय दर्ता गर्ने र सेयर खरिद गर्ने प्रयास गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र मागिएपछि प्रक्रिया अघि बढाउन कठिनाइ भएको थियो। विदेशस्थित रोजगारी छाडेर बायोमेट्रिक विवरण दिन नेपाल आउन सम्भव नभएपछि उनको लगानी योजना प्रभावित भएको बताइएको छ।
यस्तो एउटा अनुभवका आधारमा सबै एनआरएन नागरिकतावाहकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ वा उनीहरूले लगानी गर्न पाउँदैनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर, यसले पहिचान प्रमाणीकरणसम्बन्धी प्रक्रियामा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको देखाउँछ। सरकारी निकायले कुन सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य छ, कुन सेवामा एनआरएन नागरिकता वा अन्य आधिकारिक कागजात स्वीकार गर्न सकिन्छ र विदेशमा रहेका नेपालीले नेपाली कूटनीतिक नियोग वा सुरक्षित डिजिटल माध्यमबाट पहिचान प्रमाणीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ कि छैन भन्ने विषय स्पष्ट पार्नुपर्छ।
प्रवासी नेपालीको लगानी र आर्थिक योगदान
नेपालले जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस सन्दर्भमा विदेशमा रहेका नेपालीसँग भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव महत्त्वपूर्ण स्रोत बन्न सक्छ।
तर, लगानीका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया जटिल हुनु, बैंकिङ कारोबारमा स्पष्टता नहुनु, कम्पनी दर्ता तथा सेयर नामसारीमा ढिलाइ हुनु र विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वय कमजोर हुनुजस्ता समस्याले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न सक्छन्।
यद्यपि, विदेशमा रहेका नेपालीको लगानी अपेक्षाअनुसार नबढ्नुको कारण एनआरएनसम्बन्धी प्रशासनिक समस्या मात्र हो भन्न मिल्दैन। समग्र लगानी वातावरण, नीतिगत स्थिरता, बैंकिङ नियमन, परियोजनाको व्यावसायिक सम्भाव्यता र लगानी सुरक्षाजस्ता पक्षले पनि यसमा प्रभाव पार्छन्। त्यसैले सरकारले एनआरएन लगानीकर्ताका लागि प्रक्रिया सरल बनाउँदा आवश्यक कानुनी जाँच, वित्तीय पारदर्शिता र नियामकीय मापदण्डलाई पनि कायम राख्नुपर्छ। लगानीकर्ताले पनि आवश्यक कागजात, पुँजीको स्रोत र कानुनी दायित्व पूरा गर्नुपर्छ। तर, त्यसका लागि राज्यले स्पष्ट, पूर्वानुमान गर्न सकिने र विदेशबाटै सम्भव भएसम्म पूरा गर्न सकिने प्रशासनिक प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ।
सुधारमा सरकार र एनआरएनएको भूमिका
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले लामो समयदेखि गैरआवासीय नेपालीका अधिकार र सुविधासम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत सुधारको माग गर्दै आएको छ। सन् २०२५ मे महिनामा काठमाडौंमा आयोजित विश्व सम्मेलनका क्रममा संघले सम्पत्ति हस्तान्तरण तथा नामसारी प्रक्रियालाई सहज बनाउने, बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्ने र सरकारी निकायमा एनआरएन नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रभावकारी मान्यता सुनिश्चित गर्ने विषय उठाएको थियो। म्यानमार, थाइल्यान्ड, मलेसिया र फिजीजस्ता देशमा पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नेपाली मूलका समुदायका समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो।
यी विषय महत्त्वपूर्ण भए पनि एनआरएनएले आफ्ना मागलाई थप तथ्यपरक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन आवश्यक छ। विदेशमा रहेका नेपाली समुदाय एउटै कानुनी हैसियत भएको समूह होइन। यसमा विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली मूलका व्यक्ति, एनआरएन नागरिकतावाहक र नेपाली नागरिकता कायम राखेर विदेशमा रोजगारी वा अध्ययन गरिरहेका नेपाली समावेश छन्। यी समूहका कानुनी अधिकार र प्रशासनिक आवश्यकता फरक छन्। त्यसैले सबैलाई एउटै श्रेणीमा राखेर माग प्रस्तुत गर्नुको सट्टा प्रत्येक समूहले भोगेका समस्या छुट्टाछुट्टै पहिचान गरी कानुनी समाधान प्रस्ताव गर्नु प्रभावकारी हुन्छ। एनआरएनएले वास्तविक घटनाको अभिलेखीकरण, सम्बन्धित कानुनको अध्ययन, प्रभावित व्यक्तिको विवरण र सरकारी निकायबाट प्राप्त प्रतिक्रियासहित ठोस नीतिगत प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ।
अर्कोतर्फ, सरकारले पनि सामान्य आश्वासन वा आंशिक सुधारमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ तथा अद्यावधिक नागरिकता नियमावलीबाट भएका परिवर्तनले एनआरएन नागरिकतावाहकका व्यावहारिक समस्यालाई कुन हदसम्म सम्बोधन गरेका छन् भन्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ।
अबको बाटो: कानुनी स्पष्टता र प्रशासनिक समन्वय
नेपालले अन्य देशका अभ्यासबाट सिक्न सक्छ। तर, विदेशी मोडेललाई जस्ताको तस्तै अपनाउनु उपयुक्त हुँदैन। भारतको ओभरसिज सिटिजनसिप अफ इन्डिया (ओसीआई) कार्डले राजनीतिक अधिकार नदिए पनि आजीवन बहुप्रवेश सुविधा र विभिन्न आर्थिक गतिविधिमा सहुलियत प्रदान गर्छ। अर्कोतर्फ, अमेरिका, बेलायत र क्यानडाले आफ्ना कानुनी व्यवस्थाअनुसार दोहोरो नागरिकतालाई मान्यता दिएका छन्। नेपालले भने आफ्नो संविधान, राष्ट्रिय हित, सुरक्षा संवेदनशीलता र आर्थिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर उपयुक्त व्यवस्था विकास गर्नुपर्छ।
हाल देखिएका समस्याको समाधानका लागि गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। यी निकायले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुसार निम्न विषयमा स्पष्ट कार्यविधि तयार गर्नुपर्छ:
एनआरएन नागरिकता, परिचयपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्रको कानुनी प्रयोग तथा पारस्परिक मान्यता स्पष्ट गर्ने।
पैतृक सम्पत्ति, अंशबन्डा, नामसारी र सम्पत्ति हस्तान्तरणका प्रक्रियालाई एकरूप बनाउने।
विदेशमा रहेका नेपालीका लागि बैंक खाता सञ्चालन, लगानी र सेयर कारोबारसम्बन्धी स्पष्ट निर्देशिका जारी गर्ने।
कम्पनी दर्ता तथा लगानी प्रक्रियामा आवश्यक कागजात र पहिचान प्रमाणीकरणको व्यवस्था सरल बनाउने।
नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने तथा सुरक्षित डिजिटल प्रमाणीकरण प्रणाली विस्तार गर्ने।
सरकारी सेवामा देखिएका समस्याबारे गुनासो सुनुवाइ र समाधानका लागि प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना गर्ने।
यसका साथै, नयाँ नीति वा निर्देशन जारी गर्नुअघि सम्बन्धित कानुनको विस्तृत अध्ययन, सरोकारवालासँग परामर्श र कार्यान्वयन क्षमताको मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ।
निष्कर्ष
नेपालको एनआरएन नीतिको सफलता सरकारले कति वटा नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गर्यो भन्ने तथ्याङ्कले मात्र निर्धारण गर्दैन। यसको वास्तविक सफलता विदेशमा रहेका नेपालीले संविधान र कानुनले प्रदान गरेका अधिकार व्यवहारमा कति सहज, सुरक्षित र विश्वसनीय रूपमा प्रयोग गर्न सके भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेशसँग जोडिराख्न भावनात्मक अपिल मात्र पर्याप्त हुँदैन। उनीहरूको सम्पत्ति, पहिचान, लगानी र पारिवारिक अधिकारको संरक्षण गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था तथा प्रभावकारी प्रशासनिक सेवा आवश्यक हुन्छ। संवैधानिक अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकार, एनआरएनए र सम्बन्धित सरोकारवालाबीच सहकार्य अपरिहार्य छ। अन्यथा, कागजमा नागरिकता र अधिकार प्राप्त भए पनि सरकारी कार्यालयको काउन्टरमा पुग्दा आफूलाई विदेशीसरह व्यवहार गरिएको अनुभूति गर्ने अवस्था अन्त्य हुन कठिन हुनेछ।