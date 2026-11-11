प्रेम र आत्मीयताको सप्तरङ्गी पर्व: देशभर हर्षोल्लासका साथ मनाइयो भाइटीका

- यमपञ्चकको अन्तिम दिन दिदीबहिनीले दाजुभाइको दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै सप्तरङ्गी टीका र मखमली माला लगाएर भाइटीका मनाएका छन्।
- नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले बिहान ११:०७ बजेको साइत तोके पनि दिनभर अनुकूल समयमा उत्साहपूर्वक टीका लगाइएको थियो।
- दाजुभाइ वा दिदीबहिनी नहुनेहरूले रानीपोखरीस्थित बालगोपालेश्वर मन्दिरमा पुगेर टीका लगाई यो पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाएका छन्।
- पर्यटकहरूको समेत सहभागिता रहेको यस पर्वले पारिवारिक सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनुका साथै नेपाली संस्कृति र सामाजिक एकतालाई थप मजबुत बनाएको छ।
काठमाडौं । दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीबीचको प्रेम, आत्मीयता र निष्ठाको प्रतीकका रूपमा मनाइने तिहारको मुख्य दिन ‘भाइटीका’ पर्व देशभर हर्षोल्लासका साथ परम्परागत रूपमा मनाइएको छ।
यमपञ्चकको पाँचौँ तथा अन्तिम दिन पर्ने यस पर्वमा दिदीबहिनीले आफ्ना दाजुभाइको दीर्घायु, सुस्वास्थ्य र सुखसमृद्धिको कामना गर्दै श्रद्धापूर्वक सप्तरङ्गी टीका लगाइदिएका छन्।
विधि र परम्परा
भाइटीकाका अवसरमा दिदीबहिनीले दाजुभाइको निधारमा सप्तरङ्गी टीका एवं मखमली र सयपत्री फूलका आकर्षक माला पहिराइदिएका थिए। उनीहरूले ओखर फुटाएर, दुबो तथा मखमलीको मालाले छेकेर दाजुभाइको दीर्घजीवन र মङ्गलको कामना गर्दै पूजा गरेका थिए। परम्परा अनुसार टीका लगाउने क्रममा दाजुभाइ पश्चिम र दिदीबहिनी पूर्वतर्फ फर्केर बस्नुपर्ने नियम पालना गरिएको थियो। दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीबाट टीका ग्रहण गर्दै आशीर्वादस्वरूप विभिन्न उपहार र दक्षिणा प्रदान गरेका थिए।
नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले यस वर्ष भाइटीकाको साइt बिहान ११ बजेर ७ मिनेटमा निर्धारण गरेको थियो। समितिले उक्त समयलाई सर्वोत्तम साइत माने पनि दिनभर नै अनुकूल समयमा टीका लगाउन सकिने जनाएको थियो।
बालगोपालेश्वर मन्दिरमा सर्वसाधारणको भिड
भाइटीकाको यसै अवसरमा काठमाडौंको रानीपोखरीबीचमा अवस्थित ऐतिहासि बालगोपालेश्वर मन्दिरमा सर्वसाधारणको भीड लागेको थियो। वर्षको एकपटक भाइटीकाको दिन मात्र खुल्ने यस मन्दिरमा आफ्ना दाजुभाइ वा दिदीबहिनी नभएका तथा विभिन्न कारणले परिवारसँग टीका लगाउन नपाएका व्यक्तिहरू पुग्ने गर्छन्। उनीहरूले मन्दिरमा विधिवत् पूजाआजा गरी टीका लगाएर पर्व मनाएका थिए।
मन्दिर परिसरमा नेपाली नागरिकहरूसँगै विदेशी पर्यटकहरूको पनि बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। पर्यटकहरूले रानीपोखरीको पुल हुँदै मन्दिर परिसरको अवलोकन गरी भाइटीका पर्वको परम्परा, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वबारे जानकारी लिएका थिए।
दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ र बलियो बनाउने यस पर्वले नेपाली समाजमा पारिवारिक सद्भाव, आपसी प्रेम र सामाजिक एकता कायम राख्न ठूलो योगदान पुर्याउँदै आएको छ।