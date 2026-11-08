उज्यालो र समृद्धिको पर्व लक्ष्मीपूजा देशभर मनाइयो
सारांश
  • तिहारको दोस्रो दिन देशभर कुकुर तिहार र धनकी देवी महालक्ष्मीको पूजा–आराधना एकैदिन उत्साहपूर्वक गरिएको छ।
  • घर, कार्यालय र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा सरसफाइ गरी दीप प्रज्वलन, रंगोली र फूलमालाले सजाएर माता लक्ष्मीको स्वागत गरियो।
  • धार्मिक र आर्थिक समृद्धिको कामना गर्दै व्यवसायीहरूले विशेष पूजा र नयाँ बहीखाताको सुरुवात गरेका छन्।
  • दीपावली र विद्युतीय बत्तीले काठमाडौँ उपत्यका झिलिमिली बनेको छ, जसले गर्दा सर्वत्र सांस्कृतिक र उत्सवमय वातावरण छाएको छ।

काठमाडौँ : तिहारको दोस्रो दिन आइतबार देशभर कुकुर तिहार र लक्ष्मीपूजा एकैदिन मनाइएको छ। यस अवसरमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले साँझ घरघरमा धन, वैभव र समृद्धिकी देवी महालक्ष्मीको विधिपूर्वक पूजा–आराधना गरेका छन्।

लक्ष्मीपूजाका अवसरमा बिहानैदेखि घर, कार्यालय, पसल तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको सरसफाइ र सजावट गरिएको थियो। साँझ परेसँगै दियो, मैनबत्ती र रंगीचंगी विद्युतीय बत्ती बालेर घर तथा कार्यालयहरू उज्यालो पारिएको थियो। घरका आँगन र प्रवेशद्वारमा आकर्षक रंगोली बनाउनुका साथै फूलमालाले सजाएर माता लक्ष्मीको स्वागत गरियो।

धार्मिक मान्यताअनुसार महालक्ष्मीलाई धन, ऐश्वर्य, सुख, शान्ति र समृद्धिकी देवीका रूपमा पूजा गरिन्छ। लक्ष्मीपूजाका दिन घर सफा गरी दीप प्रज्वलनसहित पूजा गरेमा घरमा सुख–समृद्धि भित्रिने विश्वास छ। सोही आस्थाअनुसार मूलढोका तथा प्रवेशमार्ग उज्यालो बनाउने र लक्ष्मीको आगमनका लागि ढोका खुला राख्ने परम्परा रहिआएको छ।

लक्ष्मीपूजा धनसम्पत्तिको कामना गर्ने पर्वमा मात्र सीमित छैन। यसले स्वच्छता, कृतज्ञता, सकारात्मक सोच र नयाँ सुरुवातको सन्देश दिन्छ। दीप प्रज्वलनलाई अन्धकारमाथि प्रकाश र नकारात्मकतामाथि सकारात्मकताको विजयका रूपमा लिइन्छ। त्यसैले यो पर्व जीवनमा आशा र उत्साह भर्ने अवसरका रूपमा समेत महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

धार्मिक महत्वसँगै यसको आर्थिक पक्ष पनि उत्तिकै बलियो छ। यस दिन उद्योगी–व्यवसायीहरूले आफ्ना पसल, कार्यालय र उद्योगहरूमा विशेष पूजा गरी व्यापार–व्यवसायमा उन्नति र समृद्धिको कामना गर्छन्। कतिपयले यही अवसरमा नयाँ आर्थिक खाता (बहीखाता) तथा कारोबारको सुरुवात गर्ने परम्परासमेत कायम राखेका छन्।

यस पर्वले पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धलाई पनि थप प्रगाढ बनाउँछ। परिवारका सदस्यहरू एकै ठाउँमा भेला भएर पूजा गर्ने, प्रसाद तथा मिठाई बाँड्ने र आफन्त तथा छिमेकीसँग खुसी साटासाट गर्ने परम्परा छ। देउसी–भैलो र दीपावलीले पर्वको सांस्कृतिक रौनकलाई थप जीवन्त बनाएको छ।

लक्ष्मीपूजाका अवसरमा काठमाडौं उपत्यका पूर्ण रूपमा झिलिमिली बनेको छ। धरहरा, स्वयम्भू, न्युरोड, महाबौद्ध, नयाँ बानेश्वर र कोटेश्वरलगायतका क्षेत्रमा दीपावलीको विशेष चहलपहल देखिएको छ।

उपत्यकाका आवासीय क्षेत्रदेखि प्रमुख व्यापारिक केन्द्रसम्मका भवनहरू विद्युतीय बत्तीले सजाइएका छन्। घरका छत, बार्दली, झ्याल र प्रवेशद्वारमा बालिएका दियो तथा रंगीचंगी बत्तीले राजधानीलाई आकर्षक र उज्यालो बनाएका छन्। धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक परम्परा र पारिवारिक आत्मीयताको संगमका रूपमा मनाइने लक्ष्मीपूजाले उपत्यकाभर उत्सवमय वातावरण सिर्जना गरेको छ।

पण्डित भूप नारायण पोखरेल
लेखक
पण्डित भूप नारायण पोखरेल

पण्डित भूप नारायण पोखरेल काठमाडौंस्थित पुरोहित तथा ज्योतिषी हुन्। उनी आध्यात्म, ज्योतिष तथा यससँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूमा लेखन गर्दै आएका छन्। उनीसँग सम्पर्क गर्नका लागि इमेल ठेगाना: [email protected] वा फोन नम्बर ९७४९७१४१६६ मार्फत सम्पर्क गर्न सकिन्छ।

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