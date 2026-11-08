उज्यालो र समृद्धिको पर्व लक्ष्मीपूजा देशभर मनाइयो

- तिहारको दोस्रो दिन देशभर कुकुर तिहार र धनकी देवी महालक्ष्मीको पूजा–आराधना एकैदिन उत्साहपूर्वक गरिएको छ।
- घर, कार्यालय र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा सरसफाइ गरी दीप प्रज्वलन, रंगोली र फूलमालाले सजाएर माता लक्ष्मीको स्वागत गरियो।
- धार्मिक र आर्थिक समृद्धिको कामना गर्दै व्यवसायीहरूले विशेष पूजा र नयाँ बहीखाताको सुरुवात गरेका छन्।
- दीपावली र विद्युतीय बत्तीले काठमाडौँ उपत्यका झिलिमिली बनेको छ, जसले गर्दा सर्वत्र सांस्कृतिक र उत्सवमय वातावरण छाएको छ।
काठमाडौँ : तिहारको दोस्रो दिन आइतबार देशभर कुकुर तिहार र लक्ष्मीपूजा एकैदिन मनाइएको छ। यस अवसरमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले साँझ घरघरमा धन, वैभव र समृद्धिकी देवी महालक्ष्मीको विधिपूर्वक पूजा–आराधना गरेका छन्।
लक्ष्मीपूजाका अवसरमा बिहानैदेखि घर, कार्यालय, पसल तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको सरसफाइ र सजावट गरिएको थियो। साँझ परेसँगै दियो, मैनबत्ती र रंगीचंगी विद्युतीय बत्ती बालेर घर तथा कार्यालयहरू उज्यालो पारिएको थियो। घरका आँगन र प्रवेशद्वारमा आकर्षक रंगोली बनाउनुका साथै फूलमालाले सजाएर माता लक्ष्मीको स्वागत गरियो।
धार्मिक मान्यताअनुसार महालक्ष्मीलाई धन, ऐश्वर्य, सुख, शान्ति र समृद्धिकी देवीका रूपमा पूजा गरिन्छ। लक्ष्मीपूजाका दिन घर सफा गरी दीप प्रज्वलनसहित पूजा गरेमा घरमा सुख–समृद्धि भित्रिने विश्वास छ। सोही आस्थाअनुसार मूलढोका तथा प्रवेशमार्ग उज्यालो बनाउने र लक्ष्मीको आगमनका लागि ढोका खुला राख्ने परम्परा रहिआएको छ।
लक्ष्मीपूजा धनसम्पत्तिको कामना गर्ने पर्वमा मात्र सीमित छैन। यसले स्वच्छता, कृतज्ञता, सकारात्मक सोच र नयाँ सुरुवातको सन्देश दिन्छ। दीप प्रज्वलनलाई अन्धकारमाथि प्रकाश र नकारात्मकतामाथि सकारात्मकताको विजयका रूपमा लिइन्छ। त्यसैले यो पर्व जीवनमा आशा र उत्साह भर्ने अवसरका रूपमा समेत महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
धार्मिक महत्वसँगै यसको आर्थिक पक्ष पनि उत्तिकै बलियो छ। यस दिन उद्योगी–व्यवसायीहरूले आफ्ना पसल, कार्यालय र उद्योगहरूमा विशेष पूजा गरी व्यापार–व्यवसायमा उन्नति र समृद्धिको कामना गर्छन्। कतिपयले यही अवसरमा नयाँ आर्थिक खाता (बहीखाता) तथा कारोबारको सुरुवात गर्ने परम्परासमेत कायम राखेका छन्।
यस पर्वले पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धलाई पनि थप प्रगाढ बनाउँछ। परिवारका सदस्यहरू एकै ठाउँमा भेला भएर पूजा गर्ने, प्रसाद तथा मिठाई बाँड्ने र आफन्त तथा छिमेकीसँग खुसी साटासाट गर्ने परम्परा छ। देउसी–भैलो र दीपावलीले पर्वको सांस्कृतिक रौनकलाई थप जीवन्त बनाएको छ।
लक्ष्मीपूजाका अवसरमा काठमाडौं उपत्यका पूर्ण रूपमा झिलिमिली बनेको छ। धरहरा, स्वयम्भू, न्युरोड, महाबौद्ध, नयाँ बानेश्वर र कोटेश्वरलगायतका क्षेत्रमा दीपावलीको विशेष चहलपहल देखिएको छ।
उपत्यकाका आवासीय क्षेत्रदेखि प्रमुख व्यापारिक केन्द्रसम्मका भवनहरू विद्युतीय बत्तीले सजाइएका छन्। घरका छत, बार्दली, झ्याल र प्रवेशद्वारमा बालिएका दियो तथा रंगीचंगी बत्तीले राजधानीलाई आकर्षक र उज्यालो बनाएका छन्। धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक परम्परा र पारिवारिक आत्मीयताको संगमका रूपमा मनाइने लक्ष्मीपूजाले उपत्यकाभर उत्सवमय वातावरण सिर्जना गरेको छ।