- निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति र विधानको विवरण अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको छ।
- थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले समानान्तर गतिविधिमा संलग्न जनप्रतिनिधिहरूमाथि अनुशासनात्मक कारबाही र पदमुक्तिको प्रक्रिया थाल्ने चेतावनी दिएको छ।
- शेरबहादुर देउवा पक्षले मंसिरमा छुट्टै महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेपछि पार्टीभित्र नेतृत्व र वैधानिकताको विवाद थप पेचिलो बनेको छ।
- पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पद र राजनीतिक भविष्यबारे अन्योल सिर्जना भएको छ।
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गगनकुमार थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी, केन्द्रीय कार्यसमिति र विधानको विवरण अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगको यो निर्णयसँगै नेपाली कांग्रेसभित्रको नेतृत्व र वैधानिकताको विवाद अझ पेचिलो बनेको छ।
निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले छुट्टै महाधिवेशनको तयारी गरिरहेका बेला थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले समानान्तर गतिविधिमा संलग्न जनप्रतिनिधिमाथि अनुशासनात्मक कारबाही अघि बढाउने तयारी थालेको छ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र संशोधित विधान अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको हो। थापा नेतृत्वको पक्षले असोज १८ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौंमा १५औँ महाधिवेशन गरी २३१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको थियो। त्यसपछि महामन्त्री प्रदीप पौडेल नेतृत्वको टोलीले कात्तिक १६ गते महाधिवेशनबाट पारित विधान, राजनीतिक दस्तावेज र अन्य निर्णयहरूको विवरण आयोगमा बुझाएको थियो।
छुट्टै महाधिवेशन र कारबाहीको चेतावनी
आयोगले थापा नेतृत्वको समितिको विवरण अद्यावधिक गरेपछि देउवा पक्षले आगामी मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म गर्न लागेको छुट्टै महाधिवेशनको राजनीतिक र कानुनी हैसियतबारे चासो र बहस बढेको छ। पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा महाधिवेशन तयारी समिति गठन गरेको देउवा पक्षले आफूहरू कांग्रेसबाट अलग नभएको र पार्टीकै झण्डा तथा पहिचानमा महाधिवेशन गर्न लागेको दाबी गर्दै आएको छ। तर, थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले असोजमै १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेकाले अर्को महाधिवेशन गर्नु नयाँ पार्टी गठनको प्रक्रियासरह भएको तर्क गरेको छ।
यसैबीच, थापा पक्षले देउवा समूहको महाधिवेशनमा सक्रिय जनप्रतिनिधिहरूको विवरण संकलन गरिरहेको छ। जारी केन्द्रीय समिति बैठकबाट अनुशासन समिति गठन गरी स्पष्टीकरण सोध्ने र जवाफ चित्तबुझ्दो नभए पदमुक्तिका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको छ।
मंगलबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै सभापति थापाले कांग्रेसको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित भएर अर्को समूहमा लाग्ने जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए। उनले भनेका थिए, "तपाईं राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहमा हुनुहुन्छ भने अघिल्लो अधिवेशनमा आउनुभयो वा आउनुभएन, त्यो फरक पर्दैन। तर, कांग्रेस छाडेर नयाँ पार्टीको अभ्यासमा जानुहुन्छ भने जुन ठाउँमा जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, त्यसबाट राजीनामा दिनुहोला। नदिए विधानअनुसार कारबाही अघि बढ्छ।"
संसद् र प्रदेश सभामा देखिएको समीकरण
उपलब्ध विवरणअनुसार संघीय संसद् र विभिन्न प्रदेश सभामा देउवा पक्षको महाधिवेशनमा सक्रिय तथा तटस्थ रहेका सांसदहरूको अवस्था यस्तो देखिएको छ:
प्रतिनिधि सभा (कुल ३८ सांसद): हरिनादेवी कामी र सुशीला ढकाल आचार्य देउवा पक्षको महाधिवेशनमा सक्रिय रहेको बताइएको छ भने निनुकुमारी कर्ण र रीना उप्रेती तटस्थ देखिएका छन्।
राष्ट्रिय सभा: पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहित आनन्दप्रसाद ढुंगाना, जितजंग बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल, खम्मबहादुर खाती, जगत तिमिल्सिना र नारायणदत्त भट्ट देउवा पक्षमा खुलेका छन्। विष्णुदेवी पुडासैनी र चन्द्र केसी तटस्थ रहेको विवरण छ।
कोशी प्रदेश: केदार कार्की, भूपेन्द्र राई, रामकुमार खत्री, इन्दिरा थापा, सुनिता गच्छदार र खगेश्वरी पौड्याल देउवा पक्षमा सक्रिय छन्।
बागमती प्रदेश: विमल ठकुरी, दीपेन्द्र श्रेष्ठ, श्यामबहादुर खड्का, गोविन्द लम्साल, विनु रायमाझी, माया श्रेष्ठ, कञ्चनचन्द्र वादे, मसिना खड्का र उर्मिला नेपाल देउवा पक्षमा खुलेका छन्।
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश: गण्डकीमा जितबहादुर शेरचन, सरस्वती गुरुङ र दीपेन्द्रबहादुर थापा तथा लुम्बिनीमा सरोज थापा (रोज राणा) र माया पुन देउवा पक्षको महाधिवेशनमा सक्रिय रहेको विवरण छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश: कमलबहादुर शाह, मेघराज खड्का, विक्रमसिंह धामी, सरस्वती खड्का, गीता चौधरी, प्रकाशबहादुर बम, डम्मरी महरा, शिवराज भट्ट र मधुदेवी भारती देउवा पक्षमा खुलेका छन्।
मधेस र कर्णाली प्रदेश: उपलब्ध विवरणअनुसार मधेस र कर्णाली प्रदेशमा देउवा पक्षको महाधिवेशनमा सक्रिय कांग्रेस सांसद देखिएका छैनन्।
कानुनी व्यवस्था र अदालतको सन्दर्भ
जनप्रतिनिधिमाथि अनुशासनात्मक कारबाहीको तयारी भए पनि पदमुक्तिसम्बन्धी विषय संविधान र प्रचलित कानुनको प्रक्रियासँग जोडिएको छ। नेपालको संविधानको धारा ८९ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३१ र ३२ मा दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसअनुसार सम्बन्धित दलले कानुनबमोजिम सदस्यले दल त्याग गरेको सूचित गरेमा पद रिक्त हुने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ।
देउवा पक्षले भने आफूहरूले पार्टी विभाजन नगरेको र कांग्रेसकै झण्डामुनि महाधिवेशन गर्न लागेकाले सहभागी हुँदैमा स्वतः दल त्याग गरेको मान्न नमिल्ने जिकिर गरेको छ। १५औँ महाधिवेशन तयारी समिति सचिवालय समन्वय समितिका संयोजक दीपकप्रसाद कुईकेलले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले जनप्रतिनिधिमाथि कारबाही गर्न नमिल्ने बताएका छन्। सांसदहरूलाई आफ्नो राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकार रहेको र आधिकारिकताको विषय टुंगिएपछि मात्रै थप प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
पार्टीको आधिकारिकता विवाद यसअघि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। विशेष महाधिवेशनबाट थापा नेतृत्वको कार्यसमिति चयन भएपछि निर्वाचन आयोगले दिएको आधिकारिकताविरुद्ध देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत गएको थियो। सर्वोच्चले आयोगको निर्णय सदर गरे पनि देउवा पक्षले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको छ। अदालतले पुनरावलोकनको निस्सा दिए पनि त्यसले अघिल्लो फैसला स्वतः खारेज भने गर्दैन।
कांग्रेसभित्रको यो विवाद अब नेतृत्व चयनमा मात्र सीमित नरही पार्टीको आधिकारिक पहिचान, चुनाव चिह्न, संगठनात्मक संरचना र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको राजनीतिक भविष्यसँग जोडिएको छ। देउवा पक्षको आगामी महाधिवेशन, संस्थापन पक्षको सम्भावित कारबाही र सर्वोच्च अदालतको न्यायिक प्रक्रियाले पार्टीको आगामी बाटो तय गर्ने देखिएको छ।