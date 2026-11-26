- अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले चीन र भारतसहित १४ देशका आयातित सामानमा ४० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउने प्रस्ताव गरेका छन्।
- प्रस्तावित सूचीमा चीन, भियतनाम र भारत लगायतका प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरू समेटिएका छन् जसले विश्व बजारमा तरङ्ग पैदा गरेको छ।
- यो घोषणापछि आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध र महँगी बढ्ने त्रासले अमेरिकी सेयर बजार 'नास्ड्याक' तीन प्रतिशतले घटेको छ।
- व्यापार ऐनको 'धारा ३०१' अन्तर्गत ल्याइएको यस प्रस्तावमाथि जनवरी २५ देखि सार्वजनिक सुनुवाइ गरिने बताइएको छ।
विश्व व्यापार र आपूर्ति शृङ्खलामा असर पर्ने चिन्ता, अमेरिकी सेयर बजार ओरालो
वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीन र भारतसहित विश्वका १४ प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशमाथि ४० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूएसटीआर) ले बुधबार सार्वजनिक गरेको यो नयाँ प्रस्तावले विश्वव्यापी व्यापार, आपूर्ति शृङ्खला र वित्तीय बजारमा तरङ्ग पैदा गरेको छ।
प्रस्तावित सूचीमा चीन, भारत, भियतनाम, बंगलादेश, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, मलेसिया, थाइल्यान्ड, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, स्विट्जरल्यान्ड, सिंगापुर र युरोपेली संघ (ईयू) समेटिएका छन्।
अमेरिकाले ती देशका सरकारहरूले आफ्ना उद्योगलाई अनुदान र सस्तो ऋण दिएर उत्पादन बढाएको तथा विश्व बजारमा सस्तो सामान पठाएर अमेरिकी उद्योगलाई धराशायी बनाएको आरोप लगाएको छ। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरले विदेशी औद्योगिक नीतिका कारण अमेरिकी उत्पादन क्षेत्र प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै प्रस्तावित शुल्कले अनुचित व्यापारिक अभ्यास रोक्ने र स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्ने दाबी गरेका छन्।
यसअघि ट्रम्प प्रशासनले आपत्कालीन आर्थिक अधिकार प्रयोग गरी लगाएका व्यापक भन्सार शुल्कलाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो। अदालतको उक्त फैसलापछि प्रशासनले सन् १९७४ को व्यापार ऐनको 'धारा ३०१' प्रयोग गर्दै नयाँ शुल्कको बाटो रोजेको हो।
यूएसटीआरले प्रस्तावित शुल्कमाथि आगामी जनवरी ५ सम्म सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाबाट सुझाव माग गरेको छ। जनवरी २५ देखि सार्वजनिक सुनुवाइ सुरु हुने र त्यसपछि मात्र शुल्कको अन्तिम दर निर्धारण गरिने कार्यालयले जनाएको छ।
कुन देशमा कति शुल्क प्रस्ताव ?
चीन: चिनियाँ आयातमा थप २० प्रतिशत शुल्क लगाउने तयारी छ। अमेरिका र चीनबीचको अस्थायी व्यापारिक सहमति जनवरी १० मा सकिँदै छ; उक्त मितिसम्म नयाँ सम्झौता नभए शुल्क बढेर ४० प्रतिशतसम्म पुग्नेछ।
भियतनाम: अधिकतम ३५ प्रतिशतसम्म शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि, अमेरिकासँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गरेमा यो दर २० प्रतिशतमा झर्न सक्ने विकल्प खुला राखिएको छ।
भारत: भारतीय वस्तुमा २५ प्रतिशत शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ। व्यापार वार्तामार्फत सहमति जुटेमा यसलाई १७ प्रतिशतमा सीमित गर्न सकिने अमेरिकी संकेत छ।
दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्वी एसिया: बंगलादेश, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, मलेसिया र थाइल्यान्डमाथि अधिकतम १८ प्रतिशत शुल्क लगाउने प्रस्ताव छ।
युरोप र अन्य एसियाली मुलुक: युरोपेली संघ, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान र स्विट्जरल्यान्डका लागि १५ प्रतिशतसम्म र सिंगापुरका वस्तुमा अधिकतम १० प्रतिशत शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ।
ब्राजिल: सूचीबाहेक ब्राजिलमा निर्मित एम्ब्रेयर कम्पनीका व्यावसायिक विमानमा १० प्रतिशत तथा ब्राजिलियन चिनीको आयातमा समेत थप शुल्क लगाउने प्रस्ताव छ।
चीनको कडा आपत्ति, एसियाली मुलुकमा चिन्ता
अमेरिकी प्रस्तावप्रति चीनले कडा आपत्ति जनाएको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले आफ्नो देशको उत्पादन क्षमता सरकारी अनुदानका कारण नभई प्रविधि, दक्षता र नवप्रवर्तनका कारण बढेको स्पष्ट पारेका छन्। बेइजिङले अमेरिकालाई एकपक्षीय कदम रोक्न र वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिकी शुल्कबाट जोगिन धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले चीनबाट आफ्ना कारखाना भारत, भियतनाम र बंगलादेशजस्ता देशमा सारेका थिए। तर, ती देशका कारखाना अझै चिनियाँ कच्चा पदार्थ, पार्टपुर्जा र लगानीमा निर्भर रहेको तथा चीनले तिनै देशमार्फत अमेरिकी बजारमा सामान पठाइरहेको अमेरिकी पक्षको आशङ्का छ। जसका कारण यी मुलुकहरू नयाँ शुल्कको सीधा मारमा पर्ने देखिएको छ।
यसैगरी, विश्वको प्रमुख सेमिकन्डक्टर (अर्धचालक चिप) उत्पादक ताइवान तथा अटोमोबाइल र विद्युतीय उपकरणका ठूला केन्द्र जापान र दक्षिण कोरियासमेत सूचीमा परेकाले विश्व प्रविधि उद्योग प्रभावित हुने निश्चितप्रायः छ। यसले कार, मोबाइल फोन, कम्प्युटर र औद्योगिक मेसिनरीको उत्पादन तथा आपूर्ति शृङ्खलामा गम्भीर अवरोध निम्त्याउन सक्ने अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ।
अमेरिकी सेयर बजार र उपभोक्तामा असर
शुल्कको प्रस्ताव सार्वजनिक भएसँगै बुधबार अमेरिकी सेयर बजार ओरालो लागेको छ। विशेषगरी प्रविधि कम्पनीहरूको बाहुल्य रहेको 'नास्ड्याक' सूचकांक तीन प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ। आयात लागत बढ्ने र आपूर्ति व्यवस्था खलबलिने त्रासका कारण लगानीकर्ताहरू हच्किएका हुन्।
भन्सार शुल्क आयातकर्ता अमेरिकी कम्पनीले सरकारलाई तिर्ने भए पनि यसको अन्तिम भार उपभोक्ताकै काँधमा पर्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। महँगीको मार खेपिरहेका अमेरिकी उपभोक्ताका लागि खाद्यान्न, लत्ताकपडा, विद्युतीय सामग्री र सवारीसाधनको मूल्य थप अकासिन सक्ने देखिएको छ। हालैका जनमत सर्वेक्षणहरूले समेत करिब दुईतिहाइ अमेरिकी नागरिक भन्सार शुल्कले देशको अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पुर्याएको विश्वास गर्छन्।
अमेरिकी संसद्भित्रै विरोध
प्रस्तावित शुल्कको अमेरिकी संसद्मा समेत विरोध सुरु भएको छ। सिनेटको वित्त समितिका आगामी अध्यक्ष डेमोक्रेटिक सांसद रोन वाइडेनले भन्सार शुल्कलाई 'श्रमिक परिवारमाथि थोपरिने अतिरिक्त कर' को संज्ञा दिँदै संसद्मा यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
यद्यपि, संसद्बाट यो प्रस्ताव रोक्न सहज भने देखिँदैन। चीनको बढ्दो औद्योगिक प्रभाव नियन्त्रण गर्ने विषयमा सत्तारुढ रिपब्लिकन र विपक्षी डेमोक्रेट दुवै दलबीच एकमत छ। साथै, प्रस्तावित शुल्क खारेज गर्ने प्रयासले अमेरिकाले विभिन्न देशसँग गरिरहेका व्यापार वार्तामा समेत असर पर्न सक्ने व्यापार विज्ञहरूको बुझाइ छ। नयाँ शुल्क लागू हुने वा नहुने विषय अबको सार्वजनिक सुनुवाइ र सम्बन्धित देशहरूसँगको कूटनीतिक वार्तापछि मात्र टुङ्गो लाग्नेछ।