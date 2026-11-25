- लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ।
- पूर्वआइजिपी दानबहादुर कार्कीको पुनर्बहाली माग गरिएको रिटमा बहस भइरहेको छ भने सरकारले उनलाई पुरस्कृत गरी नयाँ जिम्मेवारी दिएको जिकिर गरेको छ।
- यी मुद्दाहरूले सरकारको नियुक्ति र प्रशासनिक हेरफेर गर्ने अधिकारको कानुनी सीमा तथा सार्वजनिक पदको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
काठमाडौं । सरकारका दुई चर्चित निर्णय—लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्माको नियुक्ति र नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय—अहिले सर्वोच्च अदालतको न्यायिक परीक्षणमा पुगेका छन्। कार्यपालिकाको नियुक्ति र प्रशासनिक जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने अधिकारको कानुनी सीमा कतिसम्म हो भन्ने गम्भीर बहस यी दुई मुद्दाले जन्माएका छन्।
बुधबार आनी छोइङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ भने कार्कीको पुनर्बहाली माग गर्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा पक्ष–विपक्षबीच सघन बहस भएको छ।
आनी छोइङको नियुक्तिमा कारण देखाउ आदेश, १५ दिनभित्र जवाफ माग
लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्माको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै दायर रिटमा बुधबार न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले असोज ३० गते डोल्मालाई कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, नियुक्तिसँगै उनको नागरिकताको वैधता र विगतमा भएको भनिएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानको विषयलाई लिएर सार्वजनिक वृत्तमा प्रश्न उठेका थिए र निर्णयविरुद्ध विरोध प्रदर्शनसमेत भएको थियो।
रिटमा तिनै विषयलाई आधार बनाउँदै नियुक्तिको वैधानिकतामाथि चुनौती दिइएको छ। अदालतको आदेशअनुसार मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र पर्यटन मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा कोष र डोल्माले आ–आफ्ना कानुन व्यवसायीमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ। नियुक्तिविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्षबीच मंसिर १४ गते छलफल हुने तय भएको छ।
कार्कीको पुनर्बहाली मागमा बहस : पदावधि र सरुवाको कानुनी पेच
यता, आइजिपी पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा बुधबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा बहस भएको छ।
निवेदक कार्कीका कानुन व्यवसायीहरूले प्रहरी नियमावलीले महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष, अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्ष र सेवाअवधि ३० वर्ष तोकेको अवस्थामा नियमावलीमा उल्लेखित कानुनी आधारबाहेक अन्य कारणले पदबाट हटाउन नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ताहरू टीकाबहादुर कुँवर, माधव बस्नेत तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, दिनमणि पोखरेल र पूर्णमान शाक्यले बहस गर्दै पूर्वआइजिपी अच्युतकृष्ण खरेल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दामा स्थापित नजिरलाई आधार बनाएका छन्।
तर, सरकारी पक्षले कार्कीलाई पदबाट हटाइएको नभई प्रधानमन्त्री बालेन शाहको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा नयाँ जिम्मेवारी मात्र दिइएको दाबी गरेको छ। महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलले कार्कीको योग्यता, अनुभव र विशेषगरी जेनजी आन्दोलनसहितका पछिल्ला सुरक्षा चुनौतीका बेला काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा कमान्ड सम्हालेको अनुभवलाई मूल्यांकन गर्दै सरकारले नयाँ जिम्मेवारी सिर्जना गरी खटाएको तर्क गरे। प्रहरी नियमावलीअनुसार सरकारले खटाएको ठाउँमा जानु कर्मचारीको कर्तव्य रहेको बताउँदै कँडेलले कार्कीलाई कारबाही नभई पुरस्कृत गरिएको दाबी गरे। साथै, नयाँ आइजिपी मनोजकुमार केसीले दर्ज्यानी चिह्नसमेत लगाइसकेको अवस्थामा अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने तर्क गर्दै पूर्वएआइजी विश्वराज पोखरेलको मुद्दाको नजिर पेस गरियो।
बहसका क्रममा इजलासले भने प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा विषयमा सल्लाह दिन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् हुँदाहुँदै छुट्टै सल्लाहकार किन आवश्यक पर्यो तथा कार्कीलाई खटाउँदा आइजिपी पद रिक्त नभएको हो कि निर्णयमै पद रिक्त हुने उल्लेख छ भन्नेजस्ता प्रश्न उठाउँदै स्पष्टीकरण मागेको थियो। जवाफमा महान्यायाधिवक्ता कँडेलले सुरक्षा परिषद्मा प्रहरीको उपस्थिति नहुने र कार्यकारीले आवश्यकताअनुसार जिम्मेवारी सिर्जना गर्न सक्ने तर्क गरेका थिए।
के अर्थ राख्छन् यी प्रक्रियाले ?
सरकारी वकिलहरूको बहस सकिएपछि निवेदक पक्षले जवाफी बहस गर्नेछ र त्यसपछि कार्कीको रिटमा अन्तरिम आदेश आउने वा नआउने निर्णय हुनेछ। कानुनी जानकारहरूका अनुसार आनी छोइङको नियुक्तिविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी हुनुको अर्थ नियुक्ति स्वतः बदर भएको वा रिटमा लगाइएका आरोप प्रमाणित भएको भन्ने होइन; यो केवल विपक्षीलाई आफ्नो धारणा राख्न दिइएको प्रक्रिया हो। त्यसैगरी, कार्कीको रिटमा तत्काल अन्तरिम आदेश नआए पनि उनको मूल मागको अन्तिम न्यायिक निरूपण बाँकी नै रहनेछ।
यी दुवै विषयमा सर्वोच्च अदालतको आगामी फैसलाले सरकारको नियुक्ति तथा प्रशासनिक अधिकारको सीमा र सार्वजनिक पदको जवाफदेहितासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कानुनी भाष्य तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।