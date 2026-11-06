आधिकारिकताको विवाद टुङ्गिए पनि काङ्ग्रेस विवादमुक्त हुन सकेन, गगनमाथि आर्थिक लेनदेनको आरोप

- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आफूमाथि लागेको आर्थिक लेनदेनको आरोपलाई 'प्रायोजित षड्यन्त्र' भन्दै खण्डन गर्नुभएको छ।
- विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व सम्हालेका थापाको वैधानिकता र आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षका कारण यो विवाद पुनः सतहमा आएको हो।
- कांग्रेसले पत्रकारको गिरफ्तारी र नेताहरूमाथि गरिएको प्रहरी कारबाहीलाई सरकारको राजनीतिक प्रतिशोध र नियन्त्रणमुखी कदमको संज्ञा दिएको छ।
- थापाले बाढीपहिरो व्यवस्थापन र अर्थतन्त्र सुधारमा सरकार असफल भएको आरोप लगाउँदै विपद् प्रभावितलाई राहत दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
काठमाडौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गगनकुमार थापामाथि एक व्यवसायीसँग आर्थिक लेनदेन गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ। पार्टीको विशेष महाधिवेशन र कानूनी प्रक्रियामार्फत आधिकारिकता पाएर नेतृत्व सम्हालेका थापामाथि आएको यो आरोपले काङ्ग्रेसभित्रको पुराना आन्तरिक किचलोलाई पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भिडियो सन्देशमार्फत थापाले आरोपको खण्डन गर्दै यसलाई आफ्नो राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने 'प्रायोजित षड्यन्त्र' भनेका छन्। आफूले कहिल्यै कुनै अनैतिक काम नगरेको र कमजोर नैतिक धरातलमा नउभिएको उनको दाबी छ।
काङ्ग्रेसको आधिकारिकता प्राप्त गर्न १८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको दाबीसहित एक व्यवसायीसँगको अडियो सार्वजनिक भएपछि थापाको यो प्रतिक्रिया आएको हो। यद्यपि, उक्त अडियोको आधिकारिकता र दाबी गरिएको रकमको सत्यता स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन सकेको छैन।
विवादको पृष्ठभूमि
यो आरोपलाई काङ्ग्रेसको पछिल्लो आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षसँग जोडेर हेरिएको छ। पार्टीका ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागअनुसार बोलाइएको विशेष महाधिवेशनबाट थापा सभापति बनेका थिए। तर, तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै निर्वाचन आयोग र अदालतसम्म पुगेको थियो।
निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतबाट समेत थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले वैधानिकता पाएपछि काङ्ग्रेसको १५ौँ महाधिवेशनबाट थापा पुनः सभापति बने। कानूनी रूपमा नेतृत्वको विवाद टुङ्गिए पनि पार्टीभित्रको असन्तुष्टि र अविश्वास साम्य हुन सकेको थिएन, जसलाई अहिलेको अडियो प्रकरणले थप बल पुर्याएको छ।
सरकार र प्रहरी कारबाहीप्रति काङ्ग्रेसको आपत्ति
काङ्ग्रेसले आरोप प्रकरणलाई लिएर सरकारमाथि राजनीतिक प्रतिशोध र भ्रमपूर्ण प्रचार गरेको आरोप लगाएको छ। सञ्चारमाध्यममा प्रहरी प्रवेश, पत्रकारको गिरफ्तारी तथा व्यवसायी इनाम सापकोटासँग सम्बन्धित अनुसन्धानलाई लिएर काङ्ग्रेसले संसद् र संसदीय समितिमा विषय उठाउने चेतावनी दिएको छ।
यसै सन्दर्भमा प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीको सरुवा र सहमहामन्त्री अजयबाबु शिवाकोटीलाई पत्रकार रोशन खड्काको उजुरीका आधारमा साइबर ब्युरोमा बोलाइएको घटनाप्रति पनि काङ्ग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिक गतिविधि दबाउने नियन्त्रणमुखी कदम स्वीकार्य नहुने काङ्ग्रेसको भनाइ छ।
यसैबिच, थापाले आफू पक्राउ पर्न लागेको हल्लाको खण्डन गरेका छन्। पछिल्लो समय पुष्पकमल दाहाल, उपेन्द्र यादव र केपी शर्मा ओलीसँग भएका भेटघाटहरू मधेश प्रदेश सरकारको विश्वासको मतसँग मात्र सम्बन्धित रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।
सरकारको आलोचना र बाढीपीडितलाई सहयोग
पार्टीभित्रको आन्तरिक दबाबका बीच थापाले सरकारको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। बाढीपहिरो प्रभावितको पुनःस्थापना, सुकुम्बासी समस्या, खस्कँदो अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनामा सरकार असफल भएको उनको आरोप छ।
काङ्ग्रेसले भोटेकोशी बाढी प्रभावितहरूलाई तत्काल राहत र पुनःस्थापनाको काममा सघाउने निर्णय समेत गरेको छ। नेताहरू प्रकाश रसाइली र प्रदीप पौडेलले पनि विकसित घटनाक्रमबारे असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टीले आन्तरिक प्रश्नको सामना र सरकारको निगरानी दुवै भूमिका सन्तुलित रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपाली काङ्ग्रेसका लागि अहिले आफ्नै नेतृत्वमाथि उठेका आर्थिक आरोपहरूको निष्पक्ष जाँच गराएर पारदर्शिता कायम गर्नु र पार्टीभित्रको अविश्वास हटाउनु मुख्य चुनौती बनेको छ।