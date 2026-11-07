१८ करोडमा कांग्रेसको आधिकारिकता किनबेच भएको नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति देउवाको आरोप

- शेरबहादुर देउवाले पार्टीको आधिकारिकताका लागि १८ करोड रुपैयाँ लेनदेन भएको आरोप लगाउँदै तत्कालीन निर्वाचन आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
- सार्वजनिक अडियोको हवाला दिँदै देउवाले मोटो रकम खर्च गरेर पार्टीको वैधानिकता किनबेच गरिएको गम्भीर दाबी गरेका छन्।
- गगन थापा नेतृत्वको समूहले यी आरोपहरूलाई पूर्णतः खण्डन गर्दै घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेको छ।
- विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतालाई लिएर विवाद कायमै रहेका बेला देउवाले आफूलाई अझै पनि पार्टीको आधिकारिक सभापति रहेको जिकिर गरेका छन्।
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको आधिकारिकता निरुपणका क्रममा १८ करोड रुपैयाँ लेनदेन भएको आरोप लगाएका छन्। प्रहरी हिरासतमा रहेका इनम सापकोटाको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि देउवाले शनिबार निर्वाचन आयोगको तत्कालीन भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
देउवा पक्षले राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना गरेको काठमाडौं जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटनमा बोल्दै उनले रकम लिएर पार्टीको आधिकारिकता बेचिएको भन्दै आपत्ति जनाए।
"इनम सापकोटाले १८ करोड भनेका छन्। बा! त्यो सानो पैसा हो र? त्यति पैसा दिएर पार्टी किनिदिए। अब पैसामा पार्टी बेच्ने हामीले?" देउवाले भने।
उनले तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले ज्यानको खतरा देखाएर निर्णय गरेको भन्ने खबर सञ्चारमाध्यममा आएको दाबी समेत गरे। "त्यसबेला हामीले निर्वाचन आयोगमा मुद्दा हालेका थियौँ। तर तत्कालीन प्रमुख आयुक्तले ज्यानको खतरा भएकाले निर्णय दिएको भनी बाहिर बोलेका थिए," देउवाले भने, "आयुक्त जानकी तुलाधर नडराउने, प्रमुख आयुक्त डराउने हुन्छ र? यहाँ पैसाको ठूलो लेनदेन भएको छ।"
सार्वजनिक अडियोमा कांग्रेसको आधिकारिकता गगन थापा नेतृत्वको समूहलाई दिलाउन १८ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको र त्यसमा न्यायिक तथा राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू जोडिएको दाबी छ। तर, अडियोको प्राविधिक सत्यता र वित्तीय कारोबारको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन।
गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले भने यी आरोपहरूलाई पूर्णतः खण्डन गरेको छ। आधिकारिकता प्राप्त गर्ने क्रममा कुनै लेनदेन नभएको स्पष्ट पार्दै थापाले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन्।
कांग्रेसभित्र नियमित महाधिवेशन र नेतृत्व चयनबारे विवाद बढेपछि बोलाइएको विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको थियो। त्यसपछि देउवा पक्षले वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै मुद्दा निर्वाचन आयोग पुर्याएको थियो।
आयोगले थापा नेतृत्वको समितिलाई आधिकारिकता दिएपछि देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत गएको थियो। सर्वोच्चले पनि आयोगकै निर्णय सदर गरेपछि थापा समूहले पार्टीको आधिकारिक नेतृत्व सम्हाल्दै आएको छ।
यद्यपि, देउवा पक्षले आफूलाई नै वैधानिक मान्दै छुट्टै सांगठनिक गतिविधि चलाइरहेको छ। "म विदेशमा रहेको बेला यता विशेष महाधिवेशन गरियो। पार्टी सभापति म नै छु, मलाई हटाइएको पनि छैन," देउवाले भने।
सार्वजनिक अडियो र यसमा जोडिएका दाबीहरूबारे आधिकारिक अनुसन्धान र प्राविधिक परीक्षणपछि मात्र सत्यतथ्य बाहिर आउनेछ।