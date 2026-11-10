कमजोर स्कोरमा सुदूरपश्चिमको गर्जन: बलिङको भरमा जनकपुर धराशायी!

- सुदूरपश्चिम रोयल्सले जनकपुर बोल्ट्सलाई २७ रनले पराजित गर्दै एनपीएलमा चौथो जित दर्ता गरेको छ।
- १२० रनको लक्ष्य पछ्याएको जनकपुर ९३ रनमा समेटियो; सुदूरपश्चिमका स्कट कुगेलेइनले ३ विकेट लिए।
- पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले १२० रन बनाएको थियो, जहाँ जनकपुरका कप्तान हरमित सिंहले ४ विकेट लिए।
- यो जितसँगै ८ अंक जोडेर सुदूरपश्चिम तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ भने जनकपुर पाँचौँ स्थानमा छ।
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम रोयल्सले सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) मा पहिलो संस्करणको विजेता जनकपुर बोल्ट्सविरुद्ध २७ रनको रोमाञ्चक जित निकालेको छ। त्रिवि क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा १२१ रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको जनकपुर १९.५ ओभरमा ९३ रनमै समेटियो।
सुदूरपश्चिमका बलरले सुरुदेखि नै जनकपुरलाई दबाबमा राखे। पावरप्लेभित्रै तीन विकेट गुमाएको जनकपुरका बटर नियमित अन्तरमा आउट भए। जनकपुरका लागि त्रितराज दासले सर्वाधिक २१, जेम्स निसमले २०, राहुल यादवले ११ र आदित्य महताले १० रन बनाए; अन्य बटरले दोहोरो अंकमा रन जोड्न सकेनन्।
सुदूरपश्चिमका स्कट कुगेलेइनले ३ विकेट लिए भने हेमन्त धामी, थारिन्डु रत्नायके, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, अनिल खरेल र इशान पाण्डेले १–१ विकेट हात पारे।
यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले निर्धारित २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर १२० रन बनाएको थियो। सुदूरपश्चिमका लागि ब्रान्डन म्याकमुलेनले ३३ र थारिन्डु रत्नायकेले अविजित २७ रन बनाए। जनकपुरका कप्तान हरमित सिंहले ४ ओभरमा १७ रन खर्चेर ४ विकेट लिए भने डेब्यु खेलाडी ह्यारी टेक्टरले ४ ओभरमा ९ रन मात्र खर्चेर किफायती बलिङ गरे।
यो जितसँगै ६ खेलमा ४ जित र ८ अंकसहित सुदूरपश्चिम तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ भने समान अंक रहेको काठमाडौं गोर्खाज रनरेटका आधारमा शीर्ष स्थानमा छ। छ खेलमा चौथो हार व्यहोरेको जनकपुर ४ अंकसहित पाँचौँ स्थानमा छ र प्लेअफ सम्भावना जीवित राख्न बाँकी खेल जित्नुपर्ने दबाबमा छ। लिग चरणको अन्तिम खेलमा सुदूरपश्चिमले काठमाडौं गोर्खाजसँग र जनकपुरले चितवन राइनोजको सामना गर्नेछन्।