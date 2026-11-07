सारांश
  • नेपाल-जापान कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औँ वर्षगाँठको अवसरमा काठमाडौंमा जापानी खानाको स्वाद र संस्कृति प्रवर्द्धन गर्न फुड फेस्टिभल आयोजना गरिएको छ।
  • नोभेम्बर ३ देखि ९ सम्म चल्ने उत्सवमा जापानी सुसी कलाकारको पाककला प्रदर्शनसहित ४८ प्रकारका परम्परागत परिकारहरू समावेश गरिएका छन्।
  • आगन्तुकले तीन हजार रुपैयाँमा जापानी डिनर बुफेसँगै क्यालिग्राफी र परम्परागत माचा चिया संस्कृतिको समेत प्रत्यक्ष अनुभव लिन पाउनेछन्।
  • होक्काइडो ग्रुप र र्‍याडिसन काठमाडौँद्वारा आयोजित यस कार्यक्रममा गुणस्तरीय सेवाका लागि दैनिक ७० जनालाई मात्र सहभागिताको कोटा तोकिएको छ।

काठमाडौं । नेपाल र जापानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औँ वर्षगाँठका अवसरमा काठमाडौंमा जापानी खानाको स्वाद र संस्कृति चिनाउने उद्देश्यले फुड फेस्टिभल आयोजना भइरहेको छ । होक्काइडो ग्रुप र र्‍याडिसन काठमाडौँको सहकार्यमा आयोजित फेस्टिभलमा जापानी खानाका विभिन्न परिकारसँगै पाककला प्रदर्शन र सांस्कृतिक गतिविधि समावेश गरिएको छ ।

लाजिम्पाटस्थित र्‍याडिसन काठमाडौँ परिसरमा रहेको होक्काइडो एसियन कुजिनमा नोभेम्बर ३ देखि ९ सम्म सञ्चालन भइरहेको फेस्टिभलमा आगन्तुकले जापानी खानाका विभिन्न परिकारको स्वाद लिन पाउनेछन् । हरेक दिन साँझ ५ देखि ८ बजेसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रममा जापानी डिनर बुफेसँगै असीमित सुसीको व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोजकले बुफेका लागि प्रतिव्यक्ति तीन हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । यसमा एउटा सफ्ट ड्रिंक, कर तथा सेवा शुल्कसमेत समावेश छन् । आगन्तुकलाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न प्रत्येक दिन ७० जनाका लागि मात्र सहभागिता सीमित गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।

फेस्टिभलको मुख्य आकर्षण जापानबाट आएका सुसी कलाकार काजुयुकी हायाशीको प्रत्यक्ष पाककला प्रदर्शन हो । उनले आगन्तुककै अगाडि सुसी तयार गरेर जापानी खानाको परम्परागत शैली र त्यसमा आवश्यक सीप प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यसले आगन्तुकलाई परिकारको स्वाद लिनुका साथै त्यसको तयारी प्रक्रिया नजिकबाट हेर्ने अवसर पनि दिएको छ ।

फेस्टिभलमा निगिरी सुसी, होसोमाकी रोल र तेप्पान्याकीलगायत जापानी परिकार राखिएका छन् । आयोजकका अनुसार करिब ४८ प्रकारका परिकारलाई नौ फरक विधामा प्रस्तुत गरिएको छ । खानासँगै जापानी संस्कृतिको परिचय गराउने उद्देश्यले क्यालिग्राफी र माचा चिया बनाउने परम्परागत विधिको प्रदर्शन पनि समावेश गरिएको छ ।

जापानी क्यालिग्राफीमा अक्षरलाई कलात्मक ढंगले लेख्ने गरिन्छ भने माचा जापानको परम्परागत चिया संस्कृतिको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो । यी गतिविधिले फेस्टिभललाई खानाको स्वादमा मात्र सीमित नराखी जापानी कला र परम्परासँग पनि जोडेको छ ।

यसै वर्ष होक्काइडो ग्रुपले आफ्नो स्थापनाको सातौँ वार्षिकोत्सव पनि मनाइरहेको छ । सन् २०१९ मा नेपालमा व्यवसाय सुरु गरेको समूहले जापानी खानामा आधारित रेस्टुरेन्ट तथा आतिथ्य सेवा विस्तार गर्दै आएको छ । समूहका संस्थापक अर्जुन अधिकारीले जापानमा प्राप्त गरेको आतिथ्य सेवा र पाककलासम्बन्धी अनुभवलाई नेपालमा पनि विस्तार गर्ने उद्देश्यले व्यवसाय सुरु गरेका हुन् ।

पार्क भिलेज रिसोर्टबाट सुरु भएको होक्काइडो ग्रुपको व्यवसाय अहिले काठमाडौं उपत्यका, पोखरा र चितवनसम्म फैलिएको छ । समूहले हाल १० वटा रेस्टुरेन्ट तथा आउटलेट सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ ।

नेपाल र जापानबीच सन् १९५६ सेप्टेम्बर १ मा औपचारिक रूपमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । त्यसयता दुवै देशबीच शिक्षा, पर्यटन, व्यापार, विकास सहयोग र सांस्कृतिक आदानप्रदानका क्षेत्रमा सम्बन्ध विस्तार हुँदै आएको छ । जापान नेपालको प्रमुख विकास साझेदारमध्ये एक रहँदै आएको छ भने दुई देशबीच जनस्तरको सम्बन्ध पनि बलियो हुँदै गएको छ ।

यही सम्बन्धलाई सांस्कृतिक रूपमा थप नजिक ल्याउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको फेस्टिभलले नेपाली उपभोक्तालाई जापानी खानाको स्वाद र त्यससँग जोडिएको परम्पराबारे जान्ने अवसर दिएको छ । साथै, नेपालमा जापानी खानाको प्रवर्द्धन र दुई देशबीचको सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई अघि बढाउन पनि यस्ता कार्यक्रम उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नोभेम्बर ९ सम्म सञ्चालन हुने फेस्टिभलमा सहभागी हुन तथा टेबल आरक्षणका लागि +९७७-९८०१०११३०२ मा सम्पर्क गर्न सकिने आयोजकले जनाएको छ।

रिभ्यु नेपाल डेस्क
लेखक
रिभ्यु नेपाल डेस्क

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