- आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले लक्ष्मीपूजाको अवसरमा लोयल्टी बोनससहितको नयाँ 'आईएमई लाइफ सावधिक जीवन बीमा योजना' सार्वजनिक गरेको छ।
- बीमितले बीमा अवधि समाप्तिमा वा निधन भएको अवस्थामा बीमाङ्क रकमका साथै नियमित र लोयल्टी बोनस एकमुष्ट प्राप्त गर्नेछन्।
- १८ देखि ६० वर्षसम्मका नागरिकले न्यूनतम २५ हजार बीमाङ्कको यो योजना १० देखि २५ वर्ष अवधिका लागि लिन सक्नेछन्।
- यसमा दुर्घटना मृत्यु लाभ, बीमाशुल्क मिनाहा, कर्जा सुविधा र कर छुट जस्ता अतिरिक्त सुविधाहरू समेत उपलब्ध छन्।
काठमाडौँ । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले बचत र जीवन सुरक्षालाई एकसाथ जोड्ने उद्देश्यका साथ लोयल्टी बोनससहितको नयाँ ‘आईएमई लाइफ सावधिक जीवन बीमा योजना’ सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले लक्ष्मीपूजाको अवसर पारेर २०८३ कात्तिक २२ गते उक्त योजना औपचारिक रूपमा ल्याएको हो।
नयाँ योजनामार्फत बीमितले बीमा अवधिभर जीवन सुरक्षा प्राप्त गर्नुका साथै बीमालेखको अवधि पूरा भएपछि बीमाङ्क रकम, नियमित बोनस र लोयल्टी बोनससमेत एकमुष्ट प्राप्त गर्न सक्नेछन्। कम्पनीले बीमा अवधिभर बीमालेखलाई निरन्तरता दिने ग्राहकलाई अतिरिक्त लाभ उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो लोयल्टी बोनसको व्यवस्था गरेको जनाएको छ।
यस योजनाअन्तर्गत बीमा अवधि समाप्त हुँदासम्म बीमित जीवित रहेमा बीमाङ्क रकमका साथै नियमानुसार प्राप्त हुने बोनस र लोयल्टी बोनस भुक्तानी गरिनेछ। त्यसैगरी, बीमा अवधि समाप्त हुनुअघि नै बीमितको निधन भएमा प्रचलित नियम तथा बीमालेखका सर्तअनुसार बीमाङ्क रकम, लागू हुने बोनस र लोयल्टी बोनस हकवालालाई भुक्तानी गरिने कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ।
१८ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका नागरिकले खरिद गर्न सक्ने यस योजनाको बीमा अवधि न्यूनतम १० देखि अधिकतम २५ वर्षसम्म रहनेछ। योजनामा न्यूनतम बीमाङ्क रकम २५ हजार रुपैयाँ तोकिएकाले विभिन्न उमेर समूह र आर्थिक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई जीवन बीमाको दायरामा समेट्न सहयोग पुग्ने कम्पनीको अपेक्षा छ।
यस योजनामा आधारभूत बीमा सुविधाका अतिरिक्त विभिन्न पूरक (एडिशनल) करार सुविधाहरू पनि समावेश गरिएका छन्। बीमितले आफ्नो आवश्यकताअनुसार दुर्घटना मृत्यु लाभ, बीमाशुल्क मिनाहा, आम्दानी सुविधा, एकमुष्ट भुक्तानी तथा काजक्रिया खर्चजस्ता सुविधाहरू रोज्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसका साथै, बीमितले बीमालेख धितो राखी कर्जा लिन सक्ने, प्रचलित कानुनअनुसार कर छुट प्राप्त गर्न सक्ने र सहज रूपमा बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न सक्ने सुविधाहरू समेत रहेका छन्।
योजना सार्वजनिक गर्दै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पवन कुमार खड्काले ग्राहकलाई दीर्घकालीन बचत र जीवन सुरक्षासँगै थप आर्थिक लाभ उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो योजना ल्याइएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार निर्धारित अवधिसम्म बीमालेखलाई निरन्तरता दिने बीमितलाई लोयल्टी बोनसमार्फत प्रोत्साहन गर्ने रणनीति लिइएको छ। यस कदमले बीमितलाई दीर्घकालीन रूपमा बीमालेख कायम राख्न प्रेरित गर्नुका साथै समग्र जीवन बीमाप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास खड्काले व्यक्त गर्नुभयो।
कम्पनीका अनुसार वर्तमान समयमा जीवन बीमाको आवश्यकता केवल जोखिम बहनमा मात्र सीमित नरही दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षासँग पनि जोडिएकाले बचत र बीमालाई एउटै योजनामा समेट्ने प्रयास गरिएको हो। लोयल्टी बोनसको व्यवस्थाले बीमालेख बीचैमा छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै बीमा सेवाको पहुँच विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस योजनासम्बन्धी थप जानकारीका लागि इच्छुक ग्राहकले नजिकैको आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको शाखा कार्यालय, आधिकारिक बीमा अभिकर्ता वा कम्पनीको वेबसाइटमार्फत सम्पर्क गर्न सक्नेछन्।